Las casas rurales en Andalucía superarán el 85% de su ocupación durante la Nochevieja

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha realizado un balance "muy positivo" del comportamiento del mercado rural en estas fiestas navideñas en Andalucía, con altos niveles de ocupación en las casas rurales durante las noches del 24 y 25 de diciembre y una previsión aún más favorable para Fin de Año y Año Nuevo, con una ocupación que superará el 85 por ciento. Según ha detallado la asociación en una nota, esta evolución experimentada se relaciona con la "fuerte demanda" que registra el alojamiento rural y vacacional en la comunidad andaluza, donde las fiestas navideñas se han consolidado como "uno de los periodos de mayor actividad del año para el turismo rural".

De cara al 31 de diciembre y al 1 de enero, Avvapro ha previsto "rozar el lleno" en buena parte de las casas rurales, especialmente en aquellas con mayor capacidad, que alcanzan ocupaciones medias superiores al 85 por ciento. Asimismo, se espera hasta el 95 por ciento en las viviendas con más de diez plazas para Nochevieja.

Las familias reciben el Año Nuevo en casas rurales

En este sentido, la asociación considera que los grupos de amigos que eligen la casa rural para celebrar la Nochevieja y las familias que apuestan por este modelo para recibir el Año Nuevo en un entorno "seguro, controlado y con todas las comodidades", serán más en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla durante estas fechas señaladas.

En contexto, las casas rurales asociadas han registrado una ocupación "muy elevada" durante Nochebuena y Navidad, impulsada por familias y grupos de amigos que buscan reunirse en espacios amplios, confortables y bien equipados, con "especial protagonismo de los municipios de interior y las zonas de sierra".

Tal y como ha considerado la asociación, esta dinámica ha reforzado la tendencia al alza del turismo rural en Andalucía, donde la ocupación en los días 24 y 25 de diciembre ha superado el 75 por ciento, cinco puntos por encima del año pasado, situando, de nuevo, a Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla entre los territorios con mayor demanda de este tipo de alojamiento.

Por su parte, la patronal de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía ha celebrado estos datos de ocupación, al tiempo que han asegurado que las fiestas navideñas se han consolidado "como una de las épocas de mayor actividad del año para las casas rurales en Andalucía", lo que evidencia que este modelo de alojamiento es "clave" para impulsar un turismo "más cercano, sostenible y arraigado al territorio".

Al hilo, han apuntado que la gestión profesional de estos alojamientos, con protocolos específicos de calidad del servicio, mantenimiento y seguridad para los usuarios, ha reforzado la confianza de familias y grupos y las ha situado como "la opción preferida para unas fechas tan señaladas".

Por otro lado, Avvapro ha asegurado que las casas rurales generan actividad económica directa en el territorio, apoyando a pequeñas empresas y autónomos dedicados "a la gestión de alojamientos, mantenimiento, limpieza, reformas, servicios de catering y actividades complementarias", y contribuyen al reparto de la riqueza turística "más allá de los grandes núcleos urbanos".

De esta forma, este modelo ayuda a impulsar el empleo en municipios de interior y a fijar población en entornos rurales, al tiempo que, desde la perspectiva de la sostenibilidad, favorece un "uso más racional de recursos como energía y agua cuando se aplican buenas prácticas de eficiencia y se integra en la economía local mediante el consumo en comercios, restaurantes y servicios de proximidad".