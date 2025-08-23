Las caídas accidentales dan el salto mortal en Andalucía

La mortalidad de 2024 ha bajado ligeramente en Andalucía. Es la tercera vez que lo hace en la estadística anual después del nefasto pico de 2021, año en que la pandemia campó a sus anchas por el ancho planeta. La lectura de las cifras de las muertes y sus causas que publicó ayer el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ofrece sin embargo varios lunares que contradicen ese descenso anual de la mortalidad.

La principal mancha está en el apartado de causas externas y, de ellas, destaca el grupo de caídas accidentales, que engloba sucesos como resbalones, tropiezos, caídas con patines y patinetes, caídas de un acantilado o de un árbol o zambullidas accidentadas. Los fallecimientos por tales motivos han subido un 11% en relación a 2023, la mayor subida de las causas relevantes, y ha pasado de 260 fallecimientos en 2014 a 723 en 2024. El crecimiento es por tanto de un 178% en una sola década. Las cifras indican que los traspiés han dado en Andalucía un salto mortal.

En el mismo grupo de muertes por causas externas es dable reseñar el incremento de los accidentes de tráfico (70% más desde 2014 a 2024) y el de los suicidios (6%).

El ligero descenso de la mortalidad en 2024 –un 2% menos que en 2023– ha estado protagonizado por las bajadas de fallecidos por el Covid y las enfermedades circulatorias. Ambas causas copan más de la mitad del total de la reducción de muertes a lo largo de todo 2024.

Pasada la pandemia, cabe subrayar el caso de las patologías del sistema circulatorio. Aunque los infartos, las insuficiencias cardiacas las embolias o los derrames cerebrales siguen siendo el principal motivo de las muertes en Andalucía en números absolutos –casi un tercio de los andaluces murieron por eso en 2024–, las enfermedades circulatorias han reducido un 10% su factor mortal desde 2014 a 2024. Este dato rompe la tendencia de la última década, periodo en el que todas las causas acumulan cifras mortales más voluminosas, destacando las enfermedades infecciosas y parasitarias (un 57% más desde 2014) o los tumores (un 12% más).

Llama la atención que, como el general de las dolencias, las muertes atribuibles al cáncer disminuyeron levemente el pasado año. De los procesos de neoplasias más mortíferos, bajan los de colon y mama –dos de los tumores sobre los que la prevención da alentadores resultados– y suben los de pulmón y páncreas.

Acompañando al citado avance en las muertes motivadas por causas externas, en 2024 destacó el incremento en los fallecimientos debidos a las enfermedades genitourinarias –apartado en el que están incluidas las hiperplasias prostáticas– y las patologías del aparato respiratorio, que abarcan las gripes y las neumonías.