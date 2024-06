Bernal tilda de "irresponsabilidad" manifestarse contra la saturación turística

J. C. / Europa Press

La Junta de Andalucía critica a quienes critican el turismo masivo. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha respondido a los miles de malagueños y gaditanos que salieron ayer sábado a las calles para pedir medidas políticas que atenúen el encarecimiento de la vivienda que está provocando en las grandes ciudades andaluzas la progresiva dedicación de los inmuebles a la estancia ocasional de visitantes. El consejero ha tildado de "una grave irresponsabilidad" protestar contra la saturación turística, pues de ese modo "se atiza a la principal actividad económica" en la región.

La saturación turística es un fenómeno que afecta a las grandes ciudades y cuya principal consecuencia es el incremento disparado de los precios de la vivienda que deriva en la progresiva expulsión de los vecinos. Cuantas más plazas para turistas, menos quedan para los residentes; cuanto menor es la oferta, mayor es la demanda y mayores son los precios. El consejero de Turismo lo ve de otro modo. Estima que una de cada cuatro familias cuenta con empleados en el sector y que son "puestos de trabajo de calidad", cuyos sueldos han crecido un 7% desde 2022, ha referido la Consejería en un comunicado recogido por Efe.

Es por eso por lo que ha criticado Bernal las protestas organizadas en dos de las capitales andaluces que más sufren el fenómeno del turismo masivo y por tanto la escasez de plazas de vivienda para los vecinos, una circunstancia que se agrava año tras año. El consejero dice no comprenderlo. "No tiene ningún sentido que se atice a la que es la principal actividad económica", ha afirmado antes de lanzar una advertencia: "El turismo no lo aguanta todo y los medios extranjeros ya empiezan a hacerse eco de mensajes que pueden poner en riesgo la llegada de visitantes de mercados importantes".

Sostenibilidad, competitividad, digitalización y resiliencia. Son conceptos que ha mencionado Bernal para defender la tarea que está haciendo su departamento, una labor que, a su juicio, "está dando resultados", pues los turistas que llegan ahora tienen mayor poder adquisitivo y "se compatibiliza mejor con la población local". La Consejería de Turismo prevé que la industria turística supere en el tercer trimestre los 8.000 millones de euros de ingresos (un 4,8% más que en 2023 y un 10% más que de 2019) y que el empleo de actividades relacionadas con el turismo lo haga en un 4%, situándose en unos 475.000 andaluces. La tasa de temporalidad, añade, se ha reducido hasta el 27%. "Generamos riqueza y también puestos de trabajo de calidad", ha aseverado Bernal, que ha expuesto que "los ingresos y el empleo crecen por encima de la llegada de turistas".

Las consejerías de Turismo y Empleo, informa el departamento de Bernal, "trabajan actualmente en la planificación e impulso de proyectos formativos singulares para trabajadores del sector turístico" con el objetivo de potenciar la calidad e innovación de la actividad mediante programas de recualificación y de adecuación de perfiles profesionales a la demanda de empleo, acreditación de la experiencia profesional y la elaboración de itinerarios formativos.