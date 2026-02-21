Ayudas en plena campaña... electoral
Juanma Moreno y María Jesús Montero han prometido que las subvenciones a los damnificados por el tren de borrascas serán rápidas y ágiles
Montero anuncia que los desalojados por el temporal cobrarán en un mes las ayudas del Estado
Juanma Moreno anuncia 1.780 millones de euros de ayudas directas para la recuperación de Andalucía
Los vecinos de los pueblos pequeños aprecian las campañas electorales porque saben que son el momento propicio para plantear sus demandas: un parque, una piscina municipal, el local para una asociación... Pues bien, el reparto de las ayudas a los afectados por las graves borrascas que ha sufrido Andalucía tendrá lugar en plena campaña electoral a las elecciones autonómicas previstas para la próxima primavera, léase a finales de junio como muy tarde.
Los responsables del Gobierno central y de la Junta llevan toda la semana compitiendo por atender a las víctimas. Las dos administraciones ya han aprobado el paquete y ayudas y ahora el siguiente reto es quién las reparte antes.
Si el jueves, Juanma Moreno anunciaba que las de la Junta se van a solicitar en abril y llegarán en junio, este viernes María Jesús Montero acortaba todavía más los plazos: las primeras llegarán a los bolsillos de los ciudadanos en un mes.
Claro que lo mejor es que ambos han prometido que la burocracia no será un problema y que muchas llegarán de manera directa (sobre todo las agrícolas) mientras que para las demás se están habilitando oficinas y sistemas informáticos que permitan una verdadera agilización. El problema es que los ciudadanos miran a los damnificados por la dana de Valencia y ven que todavía no han cobrado ni un euro, o apenas unos pocos. Lo mismo que sucede con los afectados por el volcán de La Palma.
