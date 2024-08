Andalucía se mantiene a la cola en los fondos del Estado por habitante

Los datos evidencian la realidad económica de las comunidades autónomas en plena polémica política por la soberanía fiscal de Cataluña que han pactado los socialistas del PSC con Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Porque las cifras detallan que Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha, por ese orden, son las comunidades que menos dinero reciben por habitante en el actual sistema de financiación autonómica.

Una realidad que no es nueva, se viene repitiendo desde 2009 cuando se pactó el actual modelo, pero que pone el foco en la realidad que viven estas cuatro comunidades, cuyos ciudadanos reciben menos para sufragar los servicios públicos que reciben. Y que se mantiene a pesar de que este año el Ministerio de Hacienda ha repartido 18.000 millones de euros más entre las comunidades autónomas, una cifra muy elevada pero que sigue mantienendo los agravios comparativos. Es decir, todas las comunidades han recibido más dinero este año pero las diferencias se mantienen casi inalterables.

Así lo demuestra el estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre la liquidación de la financiación autonómica de 2022 y que firma su director, el prestigioso economista Ángel de la Fuente.

Cataluña, por encima de la media

El estudio diseña un índice en el que la media de financiación relativa por habitante ajustado se sitúa en 100 y establece en qué situación está cada territorio. Los datos que muestra son claros. Porque Cataluña, con 100,9 puntos, se sitúa inmediatamente por encima de la media, por debajo de Galicia (102,5) y por encima de Madrid, que se queda al mismo nivel que el promedio. Hay que tener en cuenta que tanto Cataluña como Madrid siempre han estado por encima de la media del país, por más que desde la Generalitat argumenten que su comunidad es la perjudicada con este modelo.

Con todo, las comunidades mejor financiadas de España son La Rioja, Cantabria y Baleares, que en 2022 oscilaron entre los 115 y los 117 puntos. La que está peor financiada es Murcia, que tiene 90,8 puntos, seguida de la Comunidad Valenciana (91,8) y Andalucía que con 94,6 tiene un nivel muy similar a Castilla-La Mancha (94,9), que arrastran un déficit de recursos desde hace más de diez años.

Los datos también están disponibles en el cálculo por población. Así, la media de España está en 3.365 euros por habitante, mientras que Cataluña recibió 3.396 euros por persona y Madrid 3.364 euros. Siguiendo esta tabla, cada andaluz recibió del Estado 214 euros menos que cada catalán para la financiación de los servicios públicos, que son 183 euros menos que la media de España. Andalucía recibió 3.182 euros anuales por persona en 2022 de los recursos del Estado.

En el caso de Murcia, la comunidad con menos recursos del Estado para su financiación, la brecha es aún mayor: cada murciano recibió 340 euros menos en 2022 que cada catalán; recibió 3.056 euros por cada ciudadano. También Valencia sigue a la cola, cada ciudadano recibió 3.089 euros por habitante en el año 2022.

Malas previsiones

Hay otro dato a tener en cuenta y que habrá que analizar con detalle con el debate de la soberanía fiscal de Cataluña sobre la mesa. Porque los buenos datos económicos de 2022, que han permitido los mayores ingresos en las arcas autonómicas de la historia, no se van a mantener en el mismo sentido en el tiempo.

Según este estudio, los 18.000 millones de euros extra que se han repartido este año se deben a la buena evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales. Para años más recientes no se dispone todavía de datos de financiación definitiva, pero los recursos sujetos a liquidación proporcionados por el sistema crecieron con fuerza en 2023 y 2024 (a tasas del 19,3% y 14,7% respectivamente) y se prevé que tiendan a estancarse en 2025 (con una tasa de crecimiento del 2,55%).

Las aportaciones

La discusión del debate de la financiación de las comunidades autónomas tiene muchos puntos de vista, dependiendo de las magnitudes que se tengan en cuenta para su cálculo. Por eso desde la mayoría de los gobiernos autonómicos defienden que es un asunto que debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no en una negociación para una investidura autonómica como está sucediendo ahora.

Porque junto al reparto, Cataluña pone el foco en los ingresos, alegando que ellos aportan más de lo que reciben, por lo que deberían recibir más, su balanza fiscal es injusta. Es, más o menos lo mismo que defender que cada contribuyente debería recibir los servicios públicos (sanidad, educación, limpieza de las calles o transporte público) dependiendo de lo que pague a Hacienda. España está formada por comunidades con diferencias económicas y sociales; unas tienen un mayor nivel de renta que otras por diferentes circunstancias, entre las que no se pueden obviar las históricas o el peso que la capitalidad tiene para Madrid.

Así, en el estudio de Fedea, Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita de todo el país, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica en 2022. Según se explica en el informe, el sistema aportó a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de unos 24.000 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado (que aportó algo más de 14.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportaron otros casi 10.000 millones. La comunidad que más aportó al sistema fue Madrid, con 7.395 millones de euros, seguida de Cataluña, con 2.088 millones y Baleares, con 345 millones de euros. Estas tres comunidades, con las mayores rentas per cápita, son las únicas aportadoras netas, con 9.828 millones de euros.