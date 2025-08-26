Andalucía, la comunidad que más menores migrantes va a acoger tras la aprobación del nuevo Real Decreto
El Consejo de Ministros da luz verde al reparto que permitirá trasladar desde el 28 de agosto hasta 3.975 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a la Península
El Gobierno aprueba este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma para menores migrantes no acompañados. Con ello se busca aliviar la presión de Canarias, Ceuta y Melilla, territorios en situación de sobreocupación.
En el caso de Andalucía, la comunidad deberá recibir a 677 menores, situándose entre las regiones con mayor implicación, solo por detrás de Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571).
La ministra Sira Rego confirmó que los primeros traslados comenzarán el 28 de agosto, tras la publicación del decreto en el BOE, y que se contará con un plazo de un año para ejecutarlos. En total, el sistema prevé derivar hasta 3.975 menores migrantes no acompañados, aunque la cifra real podría ser inferior por la concesión de asilo a unos 1.200 solicitantes que dependen directamente del Estado.
Reparto y financiación por comunidades
El Ministerio de Juventud e Infancia ha detallado el número de menores que asumirá cada territorio, así como la financiación prevista dentro de los 100 millones de euros asignados.
* Cataluña no estaba incluida en el reparto oficial, pero se comprometió voluntariamente a acoger al menos 31 menores.
Andalucía, clave en la acogida
Además de su cifra elevada de 677 menores, Andalucía será una de las comunidades más beneficiadas en términos de financiación, con una partida de 8,8 millones de euros. Solo Canarias (24,3 millones) y Madrid (15,8 millones) recibirán más fondos.
El Ministerio sufragará los traslados y la acogida inicial durante tres meses, además de compensar a las comunidades que presenten sobreocupación en sus sistemas.
