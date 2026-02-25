Andalucía bonifica el canon a los regantes de las cuencas afectadas por la borrasca

Andalucía bonificará el canon de regulación y la tarifa de uso del agua en las cuencas andaluzas afectadas por las borrascas y ampliará la afectación del canon de mejora autonómico para poder emplear estos recursos en financiar actuaciones de reparación y mejora de cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación. Estas medidas se recogen en el decreto ley que ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno para paliar los efectos de las borrascas en la agricultura y las infraestructuras.

Se establece una deducción del 100% de la cuota tributaria tanto del canon de regulación como de la tarifa de utilización del agua durante 2026 para determinados colectivos especialmente afectados por los últimos temporales. Se trata de los regantes que se beneficien de obras hidráulicas en infraestructuras de los sistemas de explotación del Guadalete, del Barbate, del Campo de Gibraltar y del Guadalhorce.

Con este decreto ley, la Junta busca agilizar los trámites, aumentar la eficacia administrativa y optimizar y racionalizar sus recursos para prestar el mayor apoyo posible a los profesionales del campo, ha informado el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco. Entre las acciones, se declararán de interés de la Comunidad Autónoma las actuaciones de reparación de cauces, caminos rurales e infraestructuras hidráulicas de regulación que tiene previsto impulsar la Consejería.

También se considerarán de interés de la comunidad autónoma las mejoras que se realicen sobre infraestructuras de transporte asociadas a la regulación del dominio público hidráulico en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto- Odiel-Piedras-Chanza). Además, se declaran también de interés de la Comunidad Autónoma las reparaciones de infraestructuras de riego afectadas por las borrascas.

Entre otras incidencias, se han registrado daños en instalaciones de captación, regulación, almacenamiento y transporte de agua hasta los puntos de entrega al sistema de distribución de diversas comunidades de regantes.

Ampliación del plazo de la PAC

Otra medida incluida en el decreto ley es la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC) de 2026 y, así, se pospone dos semanas la fecha límite para hacer este trámite, llegando hasta el 15 de mayo en lugar de finalizar el 31 de abril. Además, la Junta apuesta por admitir este año modificaciones de las solicitudes de ayudas, peticiones de asignación de derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y documentación complementaria que se reciba hasta el 31 de mayo.

En el ámbito ganadero se establece la exención temporal de la tasa por servicios facultativos veterinarios que se activará con la entrada en vigor del decreto ley hasta el 31 de diciembre, y ayudará a los profesionales de la ganadería reduciendo sus gastos anuales asociados a sanidad animal. El consejero ha explicado que la Junta ha optado por el diálogo con las organizaciones agrarias para poner en marchas las medidas específicas para los sectores y comarcas afectadas y ha señalado que hay coordinación con el Ministerio de Agricultura, aunque éste se ha inclinado por medidas más generales