El abecedario andaluz de 2025: del (A)coso escolar al incendio que amenazó (Z)ahara
Repaso de lo más destacado de cuando ha acontecido en Andalucía durante 2025
El año 2025 llega a su fin. Las letras del abecedario, de la A del acoso escolar que sufrió Sandra Peña, la chica de 14 años que se suicidó en Sevilla, a la Z de Zahara de los Atunes, que se vio amenazada por un incendio en el verano, sirven para dar algunas claves de lo sucedido en estos doce meses en Andalucía.
1/26A de ACOSO. El suicidio el 14 de octubre de Sandra Peña, una adolescente de 14 años que sufría acoso escolar en un colegio de Sevilla, provocó una reacción social y puso en cuestión el modo de afrontar un prob/JUAN CARLOS VAZQUEZ
2/26B DE BORRASCAS. Un tren de borrascas recorrió Andalucía durante el mes de marzo y dejó precipitaciones que hicieron de este mes el segundo más lluvioso, después de marzo de 2018, desde que se inició la serie histórica en 1961. La cara trágica de esas borrascas se ha vivido en el último fin de semana de año, con tres muertos en Málaga y Granada./Diario de Sevilla
3/26C DE CONGRESOS. El PP y el PSOE han celebrado este año sus congresos regionales para afrontar en 2026 las elecciones autonómicas. María Jesús Montero relevó al frente de los socialistas a Juan Espadas, lastrado por los resultados electorales; y Juanma Moreno sigue incontestable al frente de los populares./Raul Caro
4/26D DE DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. El supuesto amaño de adjudicaciones de contratos públicos a cambio de comisiones, la segunda fase del "caso Mascarillas", hizo estallar una crisis sin precedentes en la Diputación de Almería: su presidente, el popular Javier Aureliano García y su vicepresidente, Fernando Giménez, dimitieron tras ser detenidos como supuestos miembros de la trama./Diario de Almería
5/26E DE ESPERANZA. En junio sonaron las alarmas en la Hermandad de la Macarena de Sevilla. La imagen de la Esperanza había sido sometida a una pequeña restauración que, según la opinión generalizada, había cambiado su cara y su mirada, lo que provocó airadas protestas. Una nueva restauración a cargo de Francisco Arquillo devolvió la mirada a la Macarena, que fue expuesta otra vez al culto el 8 de diciembre./Diario de Sevilla
6/26F DE FOSFORITO. El cantaor Antonio Fernandez Díaz, "Fosforito", murió en Málaga el 13 de noviembre a los 93 años. El año en que se conmemora el 15 aniversario de la proclamación del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, se fue uno de los grandes del cante y un defensor de la pureza de este arte./Diario de Jerez
7/26G DE GIBRALTAR. Después de años de negociaciones tras el Brexit, España y el Reino Unido alcanzaron en junio un acuerdo político sobre el estatus de Gibraltar y su relación con España. A falta del texto definitivo, el pacto supondrá la eliminación de la Verja y beneficiará a miles de trabajadores transfronterizos del Campo de Gibraltar./Europa Sur
8/26H DE HUELGA DEL METAL. Tras un paro de 48 horas los días 18 y 19 de junio, el 23 de junio comenzó una huelga de los trabajadores del metal de Cádiz -un sector que emplea a más de 30.000 personas en la provincia-. Después de días de intensas negociaciones, movilizaciones y algunos episodios violentos con 25 detenidos, UGT llegó a un acuerdo con la patronal sobre el nuevo convenio colectivo el 27 de junio, al que no se sumó la CGT, que finalmente desconvocó también los paros el 8 de julio./DIARIO DE CÁDIZ
9/26I DE IMPUESTOS. Poco antes de que se desatara la crisis de los cribados de cáncer de mama, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció una nueva bajada de impuestos para 2026 que beneficiará a los dueños de mascotas, los usuarios de gimnasios, los celíacos, el alquiler de vivienda y las ayudas por hijo./DIARIO DE SEVILLA
10/26J DE JAÉN. El 2 de enero prosperó una moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén tras la ruptura del pacto entre el PP Y Jaén Merece Más. Esta moción aupó a la alcaldía al socialista Julio Millán y convirtió a esta capital en la única andaluza gobernada por el PSOE./JAÉN HOY
11/26K DE KOLDO. El caso Koldo, que ha llevado a prisión preventiva a dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y al asesor de Ábalos Koldo García, también ha salpicado a Andalucía: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil calcula que la empresa Acciona pudo pagar 1,8 millones de euros a la trama por la adjudicación de las obras de remodelación del Puente del Centenario en Sevilla./DIARIO DE SEVILLA
12/26L DE LINCE. Ha sido un año histórico para la recuperación del lince ibérico. Después de pasar en 2024 de ser una especie "en peligro" a "vulnerable", en 2025 ha superado los 2.400 ejemplares entre España y Portugal, aunque siguen presentes amenazas como los atropellos, las enfermedades del conejo, su principal alimento, o el furtivismo./DIARIO DE SEVILLA
13/26M DE MAMOGRAFÍAS. Las denuncias a principios de octubre de mujeres a las que habían realizado una mamografía y que, a pesar de tener un diagnóstico no concluyente, no habían sido informadas, provocó el momento quizás más delicado de Juanma Moreno en sus ocho años como presidente de la Junta./DIARIO DE SEVILLA
14/26N DE NARCOLANCHAS. Las narcolanchas son cada vez más utilizadas por los narcotráficantes en muchos puntos de la costa andaluza, desde Huelva a Almería, e incluso han llegado hasta la ciudad de Sevilla por el río Guadalquivir, que se ha convertido en una especie de "autopista" de la droga. La última memoria de la Fiscalía advierte del aumento de la violencia -incluso con armas de guerra- que usan los narcos contra las fuerzas de seguridad./HUELVA INFORMACIÓN
15/26Ñ DE DO(Ñ)ANA. Después de años de sequía, 2025 ha sido un respiro para Doñana gracias a un año hidrológico más favorable que ha llenado de nuevo las marismas y lagunas del parque nacional. No obstante, los ecologistas siguen advirtiendo del estado crítico del acuífero tras décadas de sobreexplotación. Y ha surgido otra polémica por la decisión del Gobierno de deslindar los bienes de dominio público marítimo-terrestre en los municipios de Hinojos y Almonte (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). La medida ha sido rechazada por particulares, organismos e instituciones, incluido el Consejo de Participación de Doñana./Alberto Dominguez
16/26O DE ONU. Sevilla fue entre el 30 de junio y el 3 de julio la sede de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que reunió a líderes políticos y de instituciones financieras de todo el mundo que trataron, en un clima internacional no demasiado favorable y con críticas de falta de ambición por parte de colectivos sociales, de impulsar el multilateralismo y la cooperación global./Diario de Sevilla
17/26P DE MORANTE DE LA PUEBLA. Triunfal e intensa temporada del torero de La Puebla del Río (Sevilla). Después de reaparecer tras sus problemas de salud mental, abrió el 8 de junio la Puerta Grande de las Ventas, sufrió en agosto una grave cornada en el muslo en Pontevedra y se cortó la coleta ante el público tras una gran actuación en la corrida de la Hispanidad en Madrid el 12 de octubre./Mariscal / Efe
18/26Q DE MEZ(Q)UITA. La noche del 8 de agosto la Mezquita-Catedral de Córdoba vivió un gran susto. Un incendio originado en la batería de una barredora mecánica afectó gravemente a una de las capillas del monumento./Miguel Ángel Salas
19/26S DE SANTANA MOTOR. La ciudad jiennense de Linares recuperó la fabricación de vehículos tres lustros después del cierre de Santana Motor y el 5 de diciembre la nueva fábrica, en la que participan tres compañías chinas, entregó el primer todoterreno Santana 400, del que se prevé producir 20.000 unidades en tres años y la creación de 170 empleos./Jaén Hoy
20/26T DE TURISMO. 2025 se cierra como el mejor año turístico de la historia de Andalucía, con una cifra récord de visitantes, más de 37 millones, y un impacto económico cerca de los 30.000 millones de euros. La cara b de estos datos es la proliferación de pisos turísticos que encarece el alquiler y la compra de vivienda, un problema que afecta especialmente a los jóvenes./EL CONCISO
21/26U DE UNICAJA. Año histórico para el Unicaja de Málaga. En mayo ganó por segunda vez la Liga de Campeones de Baloncesto, en junio la Copa del Rey y en septiembre la Copa Intercontinental./Málaga Hoy
22/26V DE VIOLENCIA MACHISTA. Lina, Doris, Rocío, Pilar, Zunilda, Josefina, Rosalía, Mercedes, Katherine, Eva, Zahra, María Victoria, Concepción y Jennifer son los nombres de las 14 mujeres víctimas mortales de la violencia machista durante este año en Andalucía, cuatro más que en 2024./Málaga Hoy
23/26W DE STAR WARS. La saga de Star Wars fue uno de los protagonistas del San Diego Comic-Con, que se celebró en septiembre en Málaga, la primera vez que salió de Estados Unidos y que atrajo a más de cien mil personas amantes de los comics./Málaga Hoy
24/26X DE ACOSO SE(X)UAL. Los casos de supuesto acoso sexual que han conmocionado la política, especialmente al PSOE, tienen algunos nombres en Andalucía. Por parte del PSOE, Paco Salazar (exasesor de Moncloa), Antonio Hernández (mano derecha de Salazar), Antonio Navarro (secretario general del PSOE de Torremolinos), Francisco Luis Fernández (alcalde de Belalcázar), y por parte del PP José Ignacio Landaluce (alcalde de Algeciras)./Diario de Sevilla
25/26Y DE YIHADISTA. La Audiencia Nacional absolvió en noviembre a Yassine Kanjaa, autor de asesinato de un sacristán en Algeciras en 2023 al apreciar la eximente de alteración psiquiátrica y no considerar el crimen un acto de terrorismo yihadista/EUROPA SUR
26/26Z DE ZAHARA DE LOS ATUNES. La urbanización Atlanterra, aledaña a Zahara de los Atunes (Cádiz), estuvo a punto de ser devorada por un incendio en la Sierra de la Plata, que obligó al desalojo de más de dos mil personas. En un año de grandes incendios en otras comunidades como Castilla y León o Galicia, Andalucía se quedó por debajo de la media de la última década con 6.300 hectáreas calcinadas./Europa Sur