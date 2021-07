Juanma Moreno pide ser prudentes para evitar "el cierre del ocio nocturno" en agosto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que si no queremos llegar "al cierre del ocio nocturno" en el mes de agosto, ahora hay que ser muy prudentes y ha insistido en hacer un llamamiento a la responsabilidad de los más jóvenes, núcleo poblacional en el que se está dando en este momento el mayor número de contagios por coronavirus.

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, Moreno ha expresado su preocupación por el aumento de los contagios en los últimos días, apuntando que los esfuerzos se tienen que centrar en controlar los focos que estamos observando, sobre todo, en el ámbito juvenil.

No obstante, el presidente ha querido poner el acento en que, a diferencia con las olas anteriores, en esta ocasión ese aumento de los contagios no está teniendo una relación directa con la presión hospitalaria, puesto que los jóvenes suelen pasar por lo general la enfermedad de manera más leve o de forma asintomática.

Al mismo tiempo, según ha señalado, se cuenta con el escudo de la vacuna, que al menos en una dosis ya ha sido administrada al 70 por ciento de la población, mientras que un 54 por ciento ya cuenta con la pauta completa.

En cualquier caso, ha indicado que el aumento de los contagios es "preocupante" y, sobre todo, es algo de "difícil solución" cuando se trata de los más jóvenes, que en pleno verano tienen muchas ganas de salir y de divertirse y es "muy difícil ponerle puertas al campo". El presidente ha insistido en pedir a esa población que tenga una "enorme responsabilidad" y prudencia si no queremos llegar al cierre del ocio nocturno en el mes de agosto, una medida que comunidades como Cataluña ya ha tenido que adoptar.

Asimismo, ha señalado que el único mecanismo que habría para controlar las salidas y reuniones de los jóvenes sería que hubiera un "toque de queda", pero que obviamente la comunidad no tiene capacidad de aplicarlo tras decaer el estado de alarma.

El plan de desescalada para Andalucía, "congelado"

Juanma Moreno ha indicado que el plan de desescalada que diseñó la Junta tras decaer el estado de alarma está en este momento "congelado" porque desde hace un mes no va mejorando la situación de los contagios. "Ni avanzamos ni retrocedemos", según ha apuntado el jefe del Ejecutivo, para quien las medidas de control de la pandemia que están vigentes ahora en Andalucía son "suficientes", de manera que no está sobre la mesa un endurecimiento de las mismas, en línea con lo que se está haciendo en otras regiones.

"Otra cosa es que haya un rebrote descomunal que ponga en jaque la salud de los andaluces y el sistema sanitario, de manera que se tomarían las decisiones que haya que tomar por muy dolorosas que sean", según ha agregado Moreno.

Asimismo, tras reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo el sector hostelero, el presidente ha indicado que también tiene que entender que tenemos que ser prudentes ahora para evitar llegar a cierres.

Si la situación en Conil no mejora "habrá que tomar medidas más drásticas"

Respecto al hecho de que la Junta no vaya a plantear el cierre perimetral de un municipio tan turístico como Conil de la Frontera (Cádiz) tras haber superado una tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, el presidente ha querido dejar claro, en primer lugar, que su Gobierno no tiene capacidad para aplicar un cierre y que hay que pedir la autorización judicial, que la puede dar o no, como se está viendo en otros casos.

Ha dicho que ese municipio está ahora "en el límite y hay cierta tendencia a la baja", pero si en los próximos días la situación no mejora, habrá que tomar decisiones "más drásticas". Ha insistido en que pese que haya un importante nivel de contagios, la situación no es la misma porque en olas anteriores porque ello no se está traduciendo en ingresos hospitalarios al darse los contagios en gente más joven y al haber una amplia población andaluza ya inmunizada.