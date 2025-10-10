Casi 60 mujeres denuncian a través de Facua incidencias en el cribado de cáncer de mama

La voz de las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía continúa resonando con fuerza. Según ha informado Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción, ya son 59 mujeres las que se han sumado a la plataforma creada por la asociación para canalizar las "denuncias de posibles negligencias sanitarias".

Estas mujeres, algunas de las cuales, segñun Sánchez, "llevan más de un año esperando los resultados de sus mamografías", han decidido dar un paso adelante y denunciar públicamente lo que consideran una grave dejación de funciones por parte del sistema andaluz de salud.

"Estamos recibiendo testimonios que hielan la sangre", ha afirmado Sánchez en rueda de prensa. Ha calificado algunas situaciones como "prácticas aberrantes". Destacó el caso de una mujer en Córdoba con tres bultos en el pecho. "Le aseguraron que la citarían en seis meses para una nueva valoración. Han pasado 21 meses y sigue sin respuesta médica", ha detallado. Otro caso expuesto es el de una paciente de Almería que se sometió a una mamografía en 2023 y todavía no habría recibido los resultados.

Facua exige "transparencia" a la Junta de Andalucía, y en especial a su presidente, Juanma Moreno, al que acusan de "no tener la empatía necesaria con las mujeres cuya salud está en juego". La asociación denuncia que los protocolos del cribado siguen siendo secretos y no se ha ofrecido información clara sobre los plazos de comunicación de resultados ni los canales por los que se notifican. “Hay vidas en juego, y la Junta está actuando como si se tratara de un asunto menor”, ha sentenciado Sánchez, quien no ha descartado que los fallos detectados se extiendan a otras pruebas oncológicas.

Además, ha denunciado que mientras se desarrolla esta crisis sanitaria, el presidente andaluz opta por estrategias de imagen: "Se hace fotos con enfermos y se disfraza de médico, en un intento de minimizar la gravedad de los hechos", ha criticado, tachándolo de "populismo barato".

Facua teme que el número de mujeres afectadas sea mucho mayor: "No sabemos si serán 2.000 o muchas más", ha advertido Sánchez, quien ha acusado al gobierno andaluz de intentar tapar el escándalo con una estrategia política de opacidad.