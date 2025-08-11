44, 3 grados en la localidad onubense de El Granado: la temperatura más alta de este lunes en Andalucía y en España

Una mujer se protege con un paraguas del sol en Córdoba.

El calor ha sido abrasador en casi toda la comunidad andaluza durante este lunes 11 de agosto, donde las alertas naranjas han estado activadas en seis de las ocho provincias. Los termómetros han superado los 40 grados en muchas localidades de la región.

Según los datos facilitados por las estaciones de medición de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), El Granado (Huelva) ha marcado el pico térmico más alto de toda Andalucía y de España.

Estos son los diez puntos donde ha hecho más calor este lunes:

El Granado (Huelva): 44,3 grados Montoro (Córdoba): 43,8 Fuentes de Andalucía (Sevlla): 43,8 grados Morón de la Frontera (Sevilla): 43,5 grados Córdoba, Prágdena: 43,4 grados Sevilla Aeropuerto: 43,3 grados Carmona (Sevilla): 43,3 grados Sevilla, Tablada: 43,2 grados Bailén (Jaén): 43,2 grados Andújar (Jaén): 43,1 grados

Las mínimas durante la madrugada también ha sido muy altas, con noches tropicales extendidas por casi todo el territorio, pero también con numerosos municipios donde se han superado los 25 grados.