Al menos 156 fallecidos en accidentes de tren en España en lo que va de siglo

En lo que va de siglo XXI han fallecido al menos 156 fallecidos en accidentes de tren. El descarrilamiento más grave ocurrido fue el del 24 julio de 2013. En ese accidente, 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la curva de A Grandeira, a unos 2 kms de la estación de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad fue la causa del accidente. Además, se produjeron los siguientes accidentes:

-3 de enero de 2001.- Doce personas muertas al arrollar un tren la furgoneta en la que viajaban, en un paso a nivel situado en el municipio murciano de Lorca.

-3 de junio de 2003.- Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

-9 de marzo de 2004.- Seis jóvenes muertos y otros tres heridos graves al ser arrollado el vehículo en el que circulaban en un paso a nivel sin barrera de la localidad de Martín de Yeltes, en Salamanca.

-7 de mayo de 2004.- Cinco personas muertas al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren cerca de la estación de ferrocarril de Hellín (Albacete).

-21 de agosto de 2006.- Siete muertos y 36 heridos al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).

-24 de junio de 2010.- Doce personas, en su mayoría jóvenes, mueren y catorce resultan heridas al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels (Barcelona), cuando descendían de otro para participar en la verbena de la Noche de San Juan que tenía lugar en la playa.

-24 de julio de 2013.- 79 personas fallecen y 143 resultan heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela.

-9 de septiembre de 2016.- Cuatro muertos al descarrilar en la localidad pontevedresa de O Porriño un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. El convoy circulaba a 118 kilómetros en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora.

-20 de noviembre de 2018.- Una persona muere y cinco resultan heridas leves al descarrilar un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en la línea R4 Manresa-Sant-Vicenç de Calders.

-8 de febrero de 2019.- Un tren de cercanías y otro regional colisionan frontalmente en Castellgalí (Barcelona), causando la muerte de la maquinista de uno de los trenes, de 26 años, y heridas a un centenar de pasajeros, tres de ellos graves.

-2 de junio de 2020.- Dos personas, el conductor de 89 años de un todoterreno y un maquinista de tren en prácticas de 32, fallecen en la localidad zamorana de La Hiniesta después de que la locomotora del Alvia que realizaba la ruta Ferrol-Madrid arrollara al vehículo, que se precipitó a la vía desde un paso a nivel, y descarrilara.

-16 de mayo de 2022.- Muere el maquinista de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en un choque entre un convoy de mercancías y uno de pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que también dejó 86 personas heridas, la mayoría leves.