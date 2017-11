El Ayuntamiento vuelve a licitar el contrato de vigilancia de sus edificios

Los vigilantes de las dependencias municipales vuelven un mes más a no cobrar la última nómina, después de que la anterior se pagara con retraso. Sus reclamaciones llegaron a la sesión plenaria de octubre, en la que incluso los partidos de la oposición pidieron al equipo de gobierno una solución. Ahora, apenas unos días después de que se les abonara el adeudo, tanto el grupo Sí se puede como el Partido Popular (PP) se hacen eco de esa nueva tardanza en cobrar su sueldo e insisten en exigir a la alcaldesa, Patricia Cavada, que actúe. Para empezar, la web municipal recogía ayer la licitación del nuevo contrato de vigilancia, después de que a medidos de septiembre el proceso quedara desierto.

A 916.059,14 euros más un 21% de IVA (en torno a 1.108.000 euros) asciende el presupuesto de licitación de este contrato, que tendrá un duración de dos años, más dos prorrogables, cuando entre en vigor. Tendrá que realizar en torno a 29.972 horas anuales que se distribuyen en función de las necesidades y la actividad que tiene cada dependencia. Así, la seguridad del Parque de la Historia y del Mar, en el que debe de haber siempre un vigilante -24 horas, 365 días-, suma el mayor número de horas con 8.760. Menos de la mitad, 4.160, acumula la prestación del servicio para el aulario municipal. A las oficinas de Presidencia corresponde 1.820 horas con horario de mañana y de tarde. El centro de congresos contabiliza 2.500 horas, pero además se prevé una bolsa de horas (100) para cubrir las necesidades del servicio que surjan. También están en este caso los mercados Central y de San Antonio o el Castillo de San Romualdo, para el que se establece que los sábados y domingos deba haber dos vigilantes entre las 10.00 y las 14.00 horas. A estas obligaciones se une que la empresa debe subrogar al personal actual: 19 empleados, según el pliego técnico.

29.972Horas. El gobierno hace un cálculo de las horas según la actividad y las necesidades de sus dependencias

Por el momento, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 2 de enero (desde ayer mismo) para presentar sus ofertas, que se abrirán -según consta en las directrices del procedimiento- el 9 de enero.

Con este paso se intenta solvertar la situación tanto del servicio, que se encuentra en prórroga forzosa, como de los trabajadores que lo desarrollan, que llevan sufriendo problemas con sus nóminas desde hace un tiempo. Aún así, mientras la tramitación no queda resuelta, el presidente local del PP, José Loaiza, plantea a la regidora que medie entre los vigilantes y la empresa "para evitar que los retrasos en el pago de las nóminas se sigan produciendo". "Pensamos que Cavada no puede ponerse de canto en asuntos que como el de los vigilantes están afectando a la economía de muchas familias isleñas porque sus obligaciones respecto a los pagos mensuales no esperan", advierte. El portavoz de Sí se puede, Ernesto Díaz, fue más allá al recordar que en el último pleno su moción salió adelante con el apoyo unánime de la Corporación y en ella se planteaba "la necesidad de romper el contrato con la empresa, que incumple con los cursos de formación y el pago de salarios". "El PSOE debe centrarse en las cosas importantes de la ciudad y por eso le exigimos que cumpla con el mandato que salió del pleno y busque un nuevo contrato", defendió. La formación morada anuncia que estará del lado de estos trabajadores y los apoyará en las movilizaciones que pongan en marcha para exigir soluciones contra su situación de precaridad (en 2013 sufrieron una rebaja en sus cotizaciones).