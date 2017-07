Toros: cultura creadora de cultura

El PSOE, MÉS y Podemos han impulsado una proposición de ley, aprobada el pasado lunes por el Parlamento balear, que prohíbe la muerte del toro en la plaza con abundancia de argumentos grotescos. MÉS (Partit Socialista de Mallorca, Entesa per Mallorca e Iniciativa Verds) y Podemos sabemos de qué van. No mienten y quienes les votan saben perfectamente qué votan. Pero el PSOE, ¿de qué va? ¿A quién quiere engañar y a quien contentar? ¿Cómo es posible que diga una cosa hoy y otra mañana, una cosa aquí y otra allá? Unas veces apoya la tauromaquia, otras la condena y otras no hace ni lo uno ni lo otro.

Esto último es lo que hizo absteniéndose cuando el Congreso aprobó la propuesta del PP y UPN en defensa de la tauromaquia; y lo que hace la Junta de Andalucía, como bien comentó en su día Antonio Lorca en El País tras unas de sus surrealistas manifestaciones anti/pro taurinas: "Es curiosa, al menos, la intención de la Junta de Andalucía de que la fiesta de los toros se modernice, - 'se humanice'- y elimine la sangre innecesaria' a fin de que 'podamos explicar a nuestros hijos que la tauromaquia es patrimonio cultural', en palabras de un alto cargo del gobierno autonómico. (…) Que el PSOE, en una de las comunidades más taurinas de este país, lance el globo sonda de que 'sería bueno y deseable que nos sentáramos para que la fiesta responda a la sensibilidad del siglo XXI' no es un planteamiento tranquilizador. Si la Junta andaluza apoya de verdad la fiesta de los toros y está convencida de que debe evolucionar al ritmo de los tiempos, equivoca el camino". Gobierna la Junta el mismo PSOE que en las Baleares se suma a los podemitas para hacer algo peor que prohibir los toros, por ser más hipócrita, y el mismo que se abstuvo cuando el Congreso declaró los toros patrimonio cultural.

Gusten o no, horroricen o no, que los toros son patrimonio cultural es un hecho histórico. Con la especificidad de ser además un generador de otros patrimonios culturales en pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, teatro, ensayismo y periodismo. Ningún arte, como la tauromaquia, ha tenido tanta repercusión en otras artes, en la literatura y en el ensayismo como la tauromaquia. ¿Algún antitaurino se puede considerar más sensible que García Lorca o Turina, más inteligente que Ortega o Cossío, mejor periodista que Chaves Nogales o Corrochano? ¡Mamarrachos!