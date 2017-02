Buenrollismo cañaílla

Estos cañaíllas son muy intensos. No contentos con haber dado al mundo a Camarón, Niña Pastori y Anne Hidalgo (Sara Baras nació en Cádiz, se siente) ahora no se va a poder andar por sus calles con tranquilidad porque en cada esquina te largan un mensaje. Antes de cruzar una calle la gente solía mirar si venían coches o, si acaso, mirar al semáforo. Rojo es parar, verde es pasar. Un muñequito que los finos llaman pictograma ayuda a comprender el movimiento. El Ayuntamiento de La Isla ha decidido que ahora los muñequitos lleven mensaje y aparecen de dos en dos lo que se supone que son parejas del mismo sexo para promover conductas favorables a la tolerancia, contra la homofobia o algo parecido. Una especie de mitin o sermón (que viene a ser lo mismo) dicho desde los semáforos. No contentos con esta medida rompedora ahora la van a ampliar a toda la señalética de la ciudad con mensajes donde se promueva la tolerancia, la diversidad y el buen rollo. Han sustituido las señales de Stop por otras donde además de utilizar la lengua española (Pare) le añaden un subtítulo para que no parezca una orden: "Pare, pero no se lo tome a mal, es por su bien". En los discos de dirección prohibida han puesto: "No nos queda otro remedio que decirle que por aquí no puede ir, perdone las molestias". En los de dirección obligatoria: "Ahora debe ir por aquí, si no le importa".

En los de prohibido aparcar: "Lo sentimos, ya sabemos que da mucho coraje no encontrar aparcamiento". Está en estudio cambiar el color rojo de los semáforos como señal de parada no vaya a ser que alguien se piense que hay un mensaje político detrás de la elección del color. La Isla siempre en vanguardia, siempre por delante. Se está pensando el Ayuntamiento no poner más multas no vaya a ser que los ciudadanos se lo tomen como una señal de autoritarismo e incluso dejar de recaudar impuestos porque algunos lo ven como una medida confiscatoria. Nada se sabe de recuperar el dinero que se perdió en la caja municipal o de dar uso al edificio que iba a ser del Mar y no se sabe cuántas cosas. Lo de Camposoto va para largo, igual algún año se rehabilita la sede del Ayuntamiento y de las corbetas no sabemos nada. Ahora que lo pienso, igual cuando se construyan se les incluye algún mensaje para la familia real saudí al objeto de promover la igualdad entre hombres y mujeres, la democracia, el fin de la opresión y otras cuantas cosas más. El departamento creativo municipal cañaílla trabaja a toda máquina.