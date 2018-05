Apocalipsis gaditano

Escribió Pemán Noche de levante en calma para describir el efecto del viento entre los gaditanos o, en este caso, el momento antes de que salte. Años atrás Ruiz Brizuela nos ilustraba con las cabañuelas y sabíamos sus pronósticos con antelación, mientras otros observan si va a ser un verano de levante por la manera en que las abejas orientan sus panales y los más modernos consultan con windguru.com. El caso es que estoy seguro de que vamos a tener un verano de levante como el que tuvimos hace dos años, aunque ya no venga ningún circo porque somos ciudad amiga de los animales y el progreso de la razón haya vaciado el Seminario Diocesano. Las señales del vendaval de levante son precisas: un oficial de la Guardia Civil que en lugar de detener a los conductores para hacerles la prueba del alcohol iba por Canalejas por la acera del muelle con una risa que le llegaba de oreja a oreja, algún desalmado con una excelente formación pone una pintada con todas sus tildes en la fachada de la casa del Doctor Ramoní y el exdirector de Salesianos condenado por vejaciones e imputado por un delito de abusos va a dar un pregón muy cristiano en plan dejad que los niños se acerquen a mí. Las señales son inequívocas. O va a saltar el levante o el fin del mundo está cerca. No hay ninguna otra opción. Picoleto borracho, cura condenado, poeta grafitero. Esta ciudad se está poniendo interesante, las cosas como son. Quienes pensaban que era una ciudad aburrida que solo espabila en carnaval estaban completamente equivocados. La realidad es muy otra, cada día estamos más entretenidos. Igual Don Javier es el que ha hecho las pintadas y Ramoní el que invitó a unos vasos al capitán de la guardia civil. Qué sabe nadie. En los próximos días caben esperar fenómenos extraordinarios del tipo de una dimisión de Ramoní, del obispo que comente cómo es que un cura condenado e imputado da un pregón, que los padres de Salesianos hagan pública su protesta e incluso muchas más: los dirigentes del PSOE llevando a sus hijos a los colegios públicos, el alcalde rechazando que San Rafael ofrezca urgencias al margen del SAS, a Juancho Ortiz le crece el pelo, Antonio Sanz vuelve a los chalecos, Juan Carlos Aragón no ficha a nadie para su comparsa, Álvaro Cervera se manifiesta sobre la supresión de una calle a su tatarabuelo el almirante, la Vera Cruz se carga a costal, los capillas se comprometen a sacar procesiones nada más que en Semana Santa. Arrepentíos, el fin del mundo está cerca.