Te voy a hacer una casa en el aire

Pa que no te moleste nadie..." Una casa más nombrada que la de la rumba es el futuro hogar de Iglesias y Montero. Una casa que no está en el aire pero tampoco al alcance de cualquiera. Una casa que han tambaleado cimientos, como los de la relación con el núcleo anticapitalista o los de la propia imagen de los números 1 y 2 de Podemos, un partido siempre sometido a escrutinio desde su misma creación. Sin embargo, esta vez no ha hecho falta la malidicencia de sus enemigos para coger la casa sin barrer. Es tal la incoherencia... Y no me confundan, no hay contradicción en la crítica de un ático adquirido con fines especulativos (ni entro en la estupidez de que ser de izquierda esté reñido con vivir cómodamente) pues entiendo que Iglesias y Montero se embarcan en la compra de un hogar familiar. Pero ahí justo reside la traición. El futuro que quieren dar a los suyos los adalides del cambio. Ese futuro de siempre... "Pa que no nos moleste nadie".