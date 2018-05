El Puerto y el 68

Con motivo del 50 aniversario de los acontecimientos que tuvieron lugar en Francia durante mayo de 1968, la Biblioteca Pública Municipal ha puesto en marcha una pequeña exposición sobre dicha época y su reflejo en España y en nuestra ciudad.

He de decir, ante todo, y aunque no resulte muy intelectual, que para mí 1968 supone un año extremadamente importante por dos circunstancias de carácter doméstico: en su transcurso se casaron mis padres y en su transcurso, casi al final, nací yo; dicho lo anterior recomiendo acercarse hasta la muestra, que permanecerá en la parte izquierda de la planta donde se encuentra la Biblioteca, antes de acceder a ella, hasta el 30 de junio.

Uno de los aspectos que más ha llamado mi atención es la referencia demográfica a El Puerto de Santa María de entonces, una ciudad de 35.000 habitantes (ahora ronda los 90.000) y, más aún, la constatación de que en esa población se registraba "una alta tasa de analfabetismo", problema ya prácticamente desaparecido, lo que constituye uno de los ejemplos de las mejoras experimentadas desde entonces, logros que sólo pueden minusvalorarse desde una osada soberbia ignorante.

De entre los objetos que allí se concatenan me atrajo singularmente una máquina de escribir. Pocas cosas reflejan con tanta claridad y fidelidad los cambios vividos como la sustitución de la máquina de escribir por el ordenador. Lo que más mayor me ha hecho sentirme observando la recopilación confeccionada por la concejalía de Cultura ha sido el citado artefacto, su dignidad silenciosa, su aura de elegancia sobre el estricto utilitarismo, pues no en vano cincelé sobre sus teclas mis primeras pulsaciones adolescentes, cuando era la misma persona, y no la misma, según se analice, que soy ahora.

La iniciativa ofrece, como corresponde, libros significativos de aquel año, vídeos y fotografías, que los organizadores, detallistas, exhiben colgadas de aquellas cuerdas y pequeñas pinzas de revelado que la tecnología digital no enviara aún al desván de la memoria: arrollado por la digitalización, el Mayo del 68, tan vibrante como fue, parece revestirse a nuestras retinas de caracteres analógicos.