Una vez alguien me preguntó cómo somos la gente de El Puerto. Difícil encontrar respuesta desde la óptica de una portuense si ni siquiera desde una perspectiva ajena, donde es más fácil crear estereotipos, había manera de encasillarnos. Existe una idea del gaditano tipo, del jerezano medio. En otros pueblos, sin llegar a tal definición, también hay cierto consenso sobre el perfil de sus habitantes: su idiosincrasia, esa que tendría que venir dibujada por nuestro entorno y circunstancias, y que yo no encuentro.

¿Qué nos define? Somos un pueblo costero, como tantos otros en la provincia. La feria de El Puerto es mi preferida porque la comparto con mi gente; cerca hay otras más grandes y de más renombre. Del Carnaval ni hablamos. No tenemos ni americanos como Rota, ni tradición naval como San Fernando. Bodegas, menos que en localidades cercanas; y casas palacio, muchas, pero su estado no permite presumir. Romerijo dejó de ser sinónimo de El Puerto cuando abrió establecimiento en Sevilla y en Cádiz, donde, por cierto, este fin de semana se anuncia una programación especial con motivo de la Motorada. Para rematar la falta de identidad, nuestro símbolo más arraigado, el Vaporcito, se nos hundió sin que nadie pusiera mucho empeño en recuperarlo.

Único de verdad, portuense puro, solo nos queda el Castillo de San Marcos, Doña Blanca y el Aquasherry -sea cual sea su nombre-. Pero ninguno parece haber cuajado como referente común. Desde luego, no el yacimiento fenicio, absoluto desconocido pese a estar a poca distancia del parque acuático.

Iba yo a concluir que nos movemos en la fina línea entre la mediocridad y el mestizaje (un poquito de cada cosa pero sin destacar en nada), cuando caí en la cuenta. Lo que nos une, al menos desde la última década, es el parque de Los Toruños. No hay día que no se llene de portuenses: familias campistas, deportistas, asociaciones culturales, conciertos de verano… Qué bien aprovechado lo tenemos. Lo votaría como símbolo local, si no fuera porque, para ser honestos, parte del parque es de Puerto Real…