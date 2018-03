España y el Mundial de Rusia

El Mundial de Rusia está a la vuelta de la esquina y comentaristas de todo tipo comienzan a lanzar sus vaticinios. En todos ellos España es la gran favorita junto a Alemania, Brasil y Argentina. Particularmente, al contrario de lo que sucedió en los tres grandes títulos encadenados por La Roja, no veo al combinado de Lopetegui al nivel necesario para alzar la copa del mundo. Los motivos son varios. En primer lugar, creo que este equipo es menos fiable atrás y que la ausencia de Xabi Alonso aún no se ha resuelto. Sin una pareja en la sala de máquinas como la que formaron el tolosarra y Busquets se me antoja complicado ganar un torneo de estas características. Otro handicap imposible de solucionar es la ausencia de Xavi Hernández. El metrónomo de los éxitos de España en 2008, 2010 y 2012 es único e irrepetible, y por más que se le quiera clonar, Thiago Alcántara aún no tiene esa paciencia de la que hacía gala Xavi a la hora de manejar el tiempo de los partidos.

Así las cosas, España tiene un gran plantel, probablemente el más amplio de toda la cita rusa, pero no tiene el mejor equipo. A la lista de favoritos yo añadiría a Francia y Portugal, y descartaría a Inglaterra por lo de siempre, por más que tenga a jugadores como Kane o Dele Alli.

Claro que todo esto puede variar si Lopetegui cambia su plan inicial, esa idea de jugar con un 4-3-3 por un 4-1-4-1 con Asensio y Lucas Vázquez por las bandas que le daría mucho más equilibrio. Tampoco creo que Isco sea el hombre ideal para un torneo así. Otros, caso de Silva, Koke, Saúl o el propio Thiago están por calibrar aún, ya que el canario alterna grandes actuaciones con desapariciones. Si España quiere llegar lejos en Rusia deberá apostar por la intensidad, todo lo contrario que le sucedió en Brasil hace cuatro años. Para ello, siempre preferiré a jugadores como Iago Aspas a Morata, por ejemplo. Ante Alemania y Argentina tendrá dos buenas piedras de toque.