El programa 'Clara' acaba tras casi un año de formación a mujeres

La delegada municipal de Mujer, Pepa Vela, ha clausurado el Programa de Formación 'Clara' que comenzó el pasado mes de febrero con un total de 25 mujeres de Chiclana. Un acto en el que también han estado presentes el representante de la empresa Tecnofor Sur, Luis Miguel Gómez Alonso, y la dinamizadora del programa Clara, Carmen Rodríguez.

Este programa de formación 'Clara' comenzó en febrero de 2017 y ha pasado por cuatro fases diferenciadas, todas encaminadas a conseguir la mejora de la empleabilidad de las alumnas. Así, durante las fases I y II del programa se ha fomentado la autoestima y la confianza necesaria para que las mujeres se convirtieran en protagonistas activas de su propio proceso de integración social y laboral; y se les ha facilitado información y asesoramiento para la definición de un perfil profesional, teniendo en cuenta las expectativas de cada mujer y las oportunidades de inserción laboral.

Por otro lado, durante la fase III recibieron Formación Ocupacional de Actividades Auxiliares de Comercio con una duración de 230 horas, carnet de manipuladoras de alimentos, siendo la empresa encargada Tecnofor Sur. Y ya en las fase IV han realizado prácticas no laborales de dicha ocupación en empresas de la zona como Sprinter, Supermercado El Jamón, Carrefour, Supeco y The First.

"Es una gran satisfacción ver cómo estas mujeres han logrado terminar este programa de formación, que se ha prolongado durante casi un año y que ha terminado con prácticas en empresas de la localidad", expresa Pepa Vela, quien añade que "desde la Delegación Municipal de Mujer continuamos trabajando en la formación de las mujeres de Chiclana, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral". "Además, seguimos luchando para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, que aún sigue produciéndose en determinados casos", recalca. El programa de formación 'Clara', cofinanciado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO) y el Fondo Social Europeo, tenía como objetivo prioritario facilitar y apoyar el acceso de las mujeres a los derechos sociales, económicos y laborales. En este sentido, hay que destacar que este proyecto iba dirigido a poblaciones de más de 30.000 habitantes y, en esta última edición, el Ayuntamiento de Chiclana ha sido uno de los doce municipios beneficiados en toda España.

Los principales objetivos son incrementar la empleabilidad de las mujeres a través de su cualificación para el empleo; promover una mayor participación social; y fomentar una autonomía personal y económica. Así, el programa ha ido dirigido a mejorar la inserción social y laboral, especialmente de aquellas mujeres que tenían menos oportunidades, al encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y que, en muchas ocasiones, les excluía de los beneficios que genera la participación social y económica.