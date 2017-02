"No esperaba que saliese tan bien la entrevista con la presidenta"

"No esperaba que saliese también la cosa". Así resume José María González la larga entrevista que mantuvo el pasado miércoles con Susana Díaz, presidenta de la Junta, de la que salió la reactivación de numerosos proyectos que la administración regional tiene pendientes en Cádiz desde hace años. "Algunos pensaban que iba a ser un encuentro meramente protocolario y al final fue una reunión de trabajo muy fructífera para la ciudad", reflexiona el alcalde en una conversación mantenida con este diario el pasado viernes.

Lejos de pasados enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Junta, lo cierto es que ambas partes prepararon a conciencia los contenidos de la entrevista, con reuniones previas los días anteriores a su celebración. Finalmente, la charla, en la que se hablaron de forma exclusiva sobre temas relacionados con la ciudad y ninguno de carácter puramente partidista, acabó con compromisos de plazos, inversiones y seguimiento a medio plazo, rubricados todos por la presidenta del gobierno andaluz, lo que da más fuerza al compromiso autonómico.

Considera el alcalde que la relación institucional entró en otra dinámica con la llegada al poder de la coalición de izquierdas. Una dinámica sustentada en la necesidad de mantener un diálogo abierto, frente al "intolerable" enfrentamiento de épocas pasadas. "Inauguramos una nueva época de entendimiento y de trabajo", constata José María González.

En todo caso, siempre se llega a un encuentro de este tipo con dudas sobre qué va a pasar en el mismo. Por eso, pasadas unas horas desde su conclusión reconoce el alcalde que "no pensé que (Susana Díaz) fuese a estar tan dispuesta" a un acuerdo. Eso sí, deja claro el alcalde que "tampoco podemos caer en el engaño y pensar que a partir de ahora todo va a ser un cuento de hadas, aunque vamos a darle un voto de confianza", asumiendo que su equipo estará alerta a la hora de exigir el cumplimiento de todos los compromisos y anuncia que no dudarán a la hora de llamar al consejero o consejera de turno para activar el trabajo, sobre todo ahora que tienen el apoyo de la propia presidenta del gobierno andaluz. De hecho, anuncia que el mismo lunes llamarán al consejero de Justicia para preguntar por la Ciudad de la Justicia, "porque la presidenta dijo que el encuentro iba a ser inmediato".

Y es que no olvida González que la mayor parte de los proyectos que ahora renacen deberían de estar en marcha desde hace años. Que ahora lo recuerde el PP no le extraña: "expresa la vergüenza de ellos por no haberlo conseguido cuando eran el gobierno de la ciudad", ironiza.

Más allá de lo que puso sobre la mesa por la Junta de Andalucía, desde el gobierno local se considera que ahora es el momento en el que el grupo municipal socialista, que durante la visita de Susana Díaz el pasado lunes tuvo un papel muy secundario, deberían de implicarse más en el futuro de la ciudad, aunque reconoce que "lo que hagan ellos es responsabilidad del grupo socialista", reiterando un mensaje ya clásico en el discurso del alcalde: que el primer partido en el que José María González milita es "en el de la gente de la ciudad. Ya nos ven como somos, gente razonable, seria, trabajadora y que estamos enamorados de Cádiz".