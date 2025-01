Estas vitaminas ayudan a mejorar la vista y prevenir las cataratas

A partir de los 40 años la pérdida de visión es común entre los adultos. Es una causa frecuente la presbicia e incluso el comienzo de los síntomas de cataratas. Por ello, es fundamental cuidarse y consumir alimentos que puedan ayudarnos a frenar estos problemas. Y aquí es donde dos vitaminas se convierten en fundamentales: la vitamina A y la C.

La vitamina A tiene un rol principal en la vista y es que para apreciar todo el espectro de luz, el ojo tiene que producir ciertos pigmentos para que la retina funcione correctamente. Si hay falta de vitamina A no se producen estos pigmentos y puede ocasionar ceguera nocturna. Además, el ojo también necesita vitamina A para nutrir algunas partes como la córnea. Es fundamental, además, para mantener el ojo hidratado y lubricado.

Por ello es importante consumir alimentos ricos en luteína, que es un tipo de pigmento orgánico llamado carotenoide. Está relacionado con el betacaroteno y la vitamina A. Mucha gente piensa en la luteína como "la vitamina del ojo".

La luteína es uno de los dos principales carotenoides que se encuentran en el ojo humano (mácula y retina). Se cree que funciona como un filtro de luz, protegiendo los tejidos oculares del daño de la luz solar. Los alimentos ricos en luteína incluyen yemas de huevo, espinacas, col rizada, maíz, pimiento naranja, kiwi, uvas, calabacín y calabaza.

La luteína se toma comúnmente por vía oral para prevenir enfermedades oculares, incluidas las cataratas y una enfermedad que conduce a la pérdida de la visión en los adultos mayores (degeneración macular relacionada con la edad o AMD).

En cuanto a la vitamina C, oftalmólogos recomiendan una dieta rica para reponer el agotamiento de ácido ascórbico en las lentes naturales del ojo humano. El ácido ascórbico es el nombre químico de la vitamina C. El líquido que se encuentra dentro del ojo es normalmente alto en vitamina C, lo cual ayuda a prevenir la oxidación que lleva a la nubosidad en el cristalino por causa de las cataratas.

La Vitamina C es el antioxidante mejor conocido. Los alimentos altos en vitamina C incluyen pimientos, verduras con hojas oscuras, kiwi, brócoli, arándanos, fresas, melón, tomates, guisantes, papayas, patatas, naranjas, limón, y otras frutas cítricas.