El sentido video homenaje de Paz Padilla a los voluntarios en Valencia: "Que les vean y se sientan tan orgullosos como yo de ellos"

Arquitectos, encofradores, carretilleros, trabajadores del gas, marmolista, bomberos forestales, psicólogos, jueces, enconfradores, militares, policías, periodistas, agricultores... Miles de personas no han dudado en acudir a Valencia para intentar poner su granito de arena y que sus vecinos puedan ir recuperando su vida tras la tragedia y la actriz Paz Padilla, una de esas miles de voluntarias, ha querido hacerle su particular homenaje. En su Instagram, donde la gaditana tiene 2,6 millones de seguidores, le ha dado voz a decenas de ellos: "mi particular homenaje para que sus familiares y amigos los vean y se sientan tan orgullosos como yo de ellos".

En el bonito vídeo, van pasando por la cámara de Padilla, que ha estado colaborando estos días con la organización World Central Kitchen del chef José Andrés repartiendo comida caliente a vecinos y voluntarios, muchos de ellos donde se muestran ejemplos de todas las profesiones y de todas las procedencias, del extranjero y de España, también de la provincia de Cádiz, de la capital gaditana, de Jerez, de Rota,... "Mi pequeño homenaje a los miles y miles de personas que con sus manos y su gran corazón bondadoso han venido ayudar a Valencia".

"No los dejemos solos", apunta la también escritora en otro de sus vídeos. "Volveré porque allí queda trabajo para largo, no los abanonemos, no los dejemos solo"."Yo voy a reponerme física y mentalmente y volveré", dide la humorista, que agredece todas las muestras de cariño que ha recibido allí. "Me sobra la fe en el ser humano, en personas que después de estar lo que están viviendo tengan todavía fuerzas para abrazarme para darme el pésame por mi hermano o para simplemente agradecer que esté aquí", señala en otra de sus publicaciones. "Son la generación de hierro, no la de cristal".

De vuelta a Madrid con problemas gastrointestinales

Y es que tras un tiempo en la zona cero, Paz Padilla ha vuelto a Madrid para recuperarse de unos "trastornos gastrointestinales", según ella misma ha publicado. La gaditana ha acudido ya al médico para hacerse pruebas y ha querido resaltar el mensaje de prevención en la zona ya que estos problemas pueden derivar de las bacterías en la zona, normal tras las catástrofes y las aguas estancadas, por ejemplo.

Por eso, le pide a la gente que sigue en la zona que se cuide, se ponga guantes, masrcarillas y botas e intenté lavarse mucho las manos y lleven una buena higiene.

Paz Padilla será nombrada hija predilecta de la ciudad de Cádiz y decidió viajar hasta Valencia tras la DANA para colaborar en todo lo que pudiera poco después de perder a su hermano Luis, que falleció de forma repentina.

Un voluntario en Valencia con carteles de ánimo detrás. / Antonio Pizarro

En Valencia la hemos podido ver colaborando con la organización del chef José Andrés y compartiendo muchos testimonios de las personas allí necesitadas de tantas cosas. En la zona también ha estado su hija y ha coincidido con otros famosos como la cantante internacional Rosalía.