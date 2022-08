La víctima de un pinchazo en una discoteca: "A los diez minutos me he desplomado"

La oleada de pinchazos a mujeres en discotecas y otros espacios de ocio nocturno empieza a preocupar a nivel nacional. Nada más que en Cádiz, el pasado fin de semana hubo 6 casos en El Puerto. Una situación que ha hecho activar las alarmas de las administraciones. Esta misma mañana, la Junta anunció que está trabajando en un protocolo de actuación para dar respuesta a estos casos.

A su vez, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado que este tipo de actos constituyen un delito de lesiones y hace un llamamiento a que se denuncien todos los casos para que se pueda perseguir a los infractores. La ministra, en su intervención en TVE, reconoció sentirse preocupada por los hechos "de violencia grave sobre mujeres" y que, de momento, "es un fenómeno que no conocemos bien".

Esta moda de los pinchazos hace que una noche normal de fiesta con amigas, pueda acabar en pesadilla. A las diferentes amenazas que ya pesan sobre las mujeres, ahora se suma esta práctica que está generando miedo y desconcierto a su paso. El relato de Miriam, una agredida en Barcelona, ayuda a entender mejor qué siente la víctima.

La joven acudió a la red social Twitter a buscar algo de comprensión y apoyo después de que hace una semana fuera atacada en una discoteca barcelonesa. En el inicio de su post, se puede ver cómo cuenta que fue pinchada y que rápidamente acudió a los miembros de seguridad del local. Estos la ayudaron a sentarse en un sofá, donde diez minutos después del pinchazo quedó desplomada y casi inconsciente.

Y describe en el hilo que, cuando entró en ese estado, tenía la sensación de "de que tenía que hacer y decir todo lo que me dijesen". La misma chica cuenta cómo ha sido víctima de sumisión química y cómo fue trasladada por la ambulancia al Hospital Clínic de Barcelona, donde tuvo que ser atendida.

En el propio hospital no supieron asegurar qué sustancia le había sido inyectada. En el hilo, Miriam adjunta el parte médico de Urgencias. Por un lado, el de ingreso, donde se hace un resumen de los hechos, haciendo hincapié en las sensaciones extrañas, que la víctima ha expuesto a los médicos. La hora de este parte es a las 4.25 horas.

Casi dos horas después, a las 6.12 horas, el de la evolución donde el hospital vincula los hechos a lo visto en redes sociales y noticias en las últimas horas pero es incapaz de averiguar el tóxico utilizado en la recogida de muestras. Algo que guarda similitud con los casos de El Puerto, ya que los informes hospitalarios tampoco han logrado confirmar las posibles sustancias suministradas con jeringuilla.

Hoy en la discoteca arena classic me han pinchado en el muslo. En cuanto me he dado cuenta he ido corriendo al portero de la discoteca, el cual, ayudandome, me ha sentado en un sofá y a los 10 minutos me he desplomado, quedándome semi insconsciente y con una sensación