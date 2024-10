El viaje viral de un gaditano a Asturias: "esto en Cádiz se llama plato combinado"

Jesús Sánchez es un joven gaditano que desde Utrecht en Holanda, lugar donde reside y trabaja, comparte con sus más de 670.000 seguidores en Tiktok cuestiones básicas sobre su estilo de vida y las costumbres de los Países Bajos. En su cuenta en la red social china pudimos conocer que su estudio, con la bañera frente a los fogones, el lavabo en una amplitud de la cocina y el baño en el pasillo compartido con una chica italiana, le costaba 845 euros al mes, una ganga según él en aquel país. También descubrimos que en el McDonald's de aquel país venden un extraño bocadillo de croquetas y que en los supermercados Lidl tienen una semana de comida española con productos tan dispares como surtido de ibéricos, patatas bravas, crema catalana y ... bebida de limón.

Pero además de aspectos más cotidianos del día a día en Holanda, que puedan chocar a personas con otras costumbres, Jesús también utiliza sus redes para mostrar los pormenores de los lugares a los que viaja.

Uno de sus últimos viajes ha sido a Asturias y el joven se ha lanzado a explicar con mucha naturalidad y con muchísimo sentido del humor cómo ha sido su ruta.

"Asturias patria divina"

La grabación comienza almorzando en un pueblo asturiano, donde ha podido degustar los manjares de la tierra. Aparcando la sidra a un lado porque "me he hartado de sidra estos días" y con una cerveza típica del lugar, Jesús ha empezado con un rollo de bonito del norte: "a Cádiz el bonito del norte no llega porque estamos en el sur", indica con desparpajo. "Qué rico el bonito, aquí se come muy bien" ha sido la conclusión del primer plato.

Después del bonito del norte, ha seguido con otro plato formado por el relleno del chorizo, dos tortus (una especie de tortitas hechas de harina de maíz, que tampoco llegan a Cádiz), unos huevos fritos (que él confunde con pitu caleya) y unas papatas fritas: "esto en Cádiz se llama plato combinado", sentencia con mucho humor. Lo que sí varía con el sur es la forma de comer el plato y es que, según la explicación que le han dado, lo normal es montar una especie de 'bocadillo' colocando una torta, luego un huevo, el relleno del chorizo y las patatas fritas, y se termina cerrando con la otra torta. "Es que son de buen comer, viva Asturias" comenta mientras se mete en la boca el primer trozo del manjar.

Después de comer, y ya en los lagos de Covadonga que era el siguiente paso de la visita, Jesús se comió un carbayón, un dulce típico de la zona, una especie de hojaldre relleno de cabello de ángel.

Después de dar una vuelta por la montaña y ver unas cuantas vacas pastando por la zona, Jesús concluye maravillado con la visita: "Asturias patria divina". Y no le falta razón.

El vídeo acumula ya más de 430.000 visitas y ha generado casi 850 comentarios, la inmensa mayoría alabando las bondandes de Asturias tanto en el aspecto gastronómico como natural y cultural, y por supuesto, divirtiéndose con el sentido del humor que despliega el gaditano.