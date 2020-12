Versos que suenan a Cádiz y su Carnaval

Sentimientos en forma de verso hacia, por y para Cádiz y su Carnaval. Eso es 'Eterno febrero', un poemario desde el corazón con la firma de la gaditana Lidia Villalobos que acaba de ver la luz de la mano de la editorial ExLibric. Una propuesta que añade nuevas formas y perspectivas a la fructífera relación entre la literatura y el Carnaval gaditano en los últimos tiempos.

La ciudad y su fiesta grande protagonizan una obra compuesta por 28 poemas, uno por cada día del mes que da título al libro de la periodista y escritora natural de Grazalema. El poemario se divide en dos partes, una primera parte que recoge poemas dedicados a la ciudad de Cádiz y la segunda enfocada en el Carnaval gaditano. Y además cuenta con la participación del conocido autor de comparsas David Marquez Mateos Carapapa, encargado de realizar el prólogo.

La autora explica en su blog personal que "'Eterno Febrero' es esa parte de mí que vive enamorada de Cádiz, esa parte de mí que no cumple años, sino carnavales. Es todas las veces que he pisado la Tacita y todas las veces que he añorado tenerla cerca. Son todas las coplas de Carnaval que me han marcado y todos los autores que las han escrito o, más concretamente, los sentimientos que éstos han despertado en mí. Es la pena de tener que vivir el Carnaval desde lejos, el anhelo de tus calles llenas de magia cada Febrero".

"Siempre soñé con cantarle a Cádiz, con poder ser una de esas plumas que le escribían coplas. Con tener mi propia comparsa. Pero yo nunca supe cantarle a Cádiz. Y sentía que le debía algo. Así que un día decidí recopilar todos los poemas que había escrito dedicados a Cádiz y a su fiesta por excelencia, el Carnaval; y fue entonces cuando 'Eterno febrero' empezó a vislumbrarse en el horizonte", explica Villalobos.

El poemario, que será presentado oficialmente en un evento online el próximo 17 de diciembre, se encuentra ya disponible para su compra a través de internet en Exlibric, Amazon, Agapea, Todostuslibros.com y Libelista.

Sinopsis de 'Eterno febrero'

Cádiz, carnaval y poesía. Esas son las tres palabras que definen esta obra, un libro donde diferentes poemas se alternan con imágenes de Cádiz y su fiesta por excelencia: el Carnaval. El lector podrá viajar a través de sus páginas a la Tacita de Plata, para sentir, a través de sus versos, la nostalgia de la distancia, pero también la alegría del reencuentro que seguro que todo el que ama ese rinconcito del sur habrá sentido alguna vez cuando lo ve de nuevo, porque el que se enamora de Cádiz siempre vuelve. Este poemario es sólo un pequeño ejemplo de todo lo que Cádiz y el carnaval han significado, y significan, para la autora. Si te gusta Cádiz y el carnaval seguro que te sentirás identificad@ con este libro.