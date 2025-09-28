Qué ver en Gades Romana este domingo 28 de septiembre: recreaciones históricas, mercado romano, cena temática y mucho más en Cádiz
Cádiz se despide de su pasado romano este domingo
Cádiz despide este domingo los días en los que ha podido revivir el esplendor de la ciudad durante la época romana. La segunda edición de 'Orgullos@s de nuestra Historia', Gades Romana, echa el cierre con muchas actividades de nuevo con las que imbuirse del espíritu romano en pleno siglo XXI.
Programa de Gades Romana del domingo 28 de septiembre
- Proyección de audiovisual 'El imperio romano en Cádiz'. Familiar e infantil. Posterior visita gratuita al Yacimiento arqueológico Gadir. Hora: 11:00 h. Teatro del Títere La Tía Norica.
- Proyección de audiovisual 'Cádiz, hace más de 2000 años'. Todos los públicos. Hora: 11:30 h. (Duración: 19 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.
- Mercado Romano. Teatro de calle, espectáculos de fuego y aéreo, talleres lúdicos, atracciones ecológicas, música en directo… Horario: de 11:30 hasta ceremonia de clausura. Parque Genovés.
- Recreación histórica vida en el campamento romano 'Castra y Cannaba'. Horario: de 11:00 a 13:00 h. Baluarte de la Candelaria.
- Proyección documental, festival Alcances 'Ingeniería Romana, Las ciudades'. Hora: 12:00 h (Duración: 107 minutos) Teatro del Títere La Tía Norica.
- Animación teatralizada itinerante 'Conociendo Gades'. Hora: 12:00 h. Inicio: Plaza de San Antonio.
- Yincana 'Ludi Gaditani'. Por varios espacios de la ciudad con dos categorías: Jóvenes y familias. Hora: 12:30 h. Inicio y fin: Puerta principal del Museo de Cádiz (Plaza de Mina). Inscripciones: Casa de la Juventud
- Escenificación de recreación histórica 'Munera Gladiatoria'. Desfile desde Baluarte de la Candelaria a las 12:00 horas: Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Calle Buenos Aires, Plaza San Antonio, calle Ancha, calle Novena, plaza del Palillero, calle Columela, plaza de Topete (Flores), calle Compañía, plaza de la Catedral. Desfile desde Plaza de la Catedral a las 13:45 horas: Cobos, Nicaragua, plaza Candelaria, Cardenal Zapata, plaza San Agustín, San Francisco, plaza San Francisco, callejón del Tinte, plaza de Mina, Zorrilla, Alameda Apodaca (junto a la balaustrada), Alameda Hermanas Carvia Bernal (junto a la balaustrada), Baluarte de la Candelaria. Hora: 12:30 h. (Duración: 45 minutos) Plaza de la Catedral.
- Escenificación de recreación histórica 'Arcana Mundi, La magia en el mundo grecorromano'. Hora: 13:00 h. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450) por orden de llegada. Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.
- Escenificación de recreación histórica 'Textrinvm'. Hora: 17:30 h. Patio Castillo de Santa Catalina. Entrada gratuita hasta completar aforo (450). Las invitaciones se podrán recoger en el Ayuntamiento. También se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada.
- Visita teatralizada 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones'. Evolución y desarrollo histórico del Gades romano. Lugar: Teatro Romano – Entrada libre hasta completar aforo. Horario inicio: 19:30 y 21:30 horas.
- Clausura del Mercado Romano. Pasacalles de despedida con todas las compañías que han formado parte de los espectáculos del mercado romano. Hora: 22:30 h. Parque Genovés.
- Cena Temática por Manuel León Béjar 'El Banquete de Trimalcion. El menú constará de cuatro platos y un postre estructurados conforme a un covivium romano: gustatio, prima mensa, caput cenae y secunda mensa e irá acompañada de Maridaje de cuatro vinos elaborados con técnicas enológicas de época romana. Como los siguientes o similares: Mulsum, Lixivo, Paladio, y Mesalina. Acompañados por el panis crustullum y panis quadratus. Hora: 22:00 h. (Duración: 90 minutos) Castillo de Santa Catalina. Entrada 60€. Compra: www.arqueogastronomia.com/cadizromana
