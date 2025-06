Se van sin pagar en un bar y dejan una mala reseña: "Uno de los peores sitios a los que he ido"

En la hostelería sucede de todo, los bares y restaurantes están curados de espanto porque hay muchos tipos de personas que se atreven a hacer de todo en este tipo de locales, se ven con la capacidad de dominar la situación y en ocasiones, consiguen crear un problema muy grande a los lugares que visitan. Recientemente, se ha hecho público un "simpa" en el que un grupo de 17 personas abandona el local en el que había consumido dejando una cuenta pendiente de más de 400 euros.

Desde la cuenta @soycamarero se ha denunciado en redes sociales la estampida de varias personas en un bar de Valencia que ha dejado a los propietarios con una deuda de más de 400 euros. Algo inaudito, los comensales comenzaron a desaparecer de la mesa de uno en uno para hacer menos evidente de la marcha del grupo, ya que se trataba de una reunión de 17 personas. Esto provocó que los estaban atendiendo no se percataran de que se estaban yendo del restaurante sin pagar.

Lo irónico de este tema no es que consiguieran escabullirse sin dejar ni un euro, sino que además, estimaron oportuno poner una mala reseña en Google al bar en el que había estado comiendo. El colmo. "No hagáis caso a las reseñas, sitio pésimo, comida pésima, y servicio pésimo. Uno de los peores sitios a los que he ido", señala uno de los comensales en la reseña de Google, refiriéndose al lugar donde se fue sin pagar. Estas palabras han servido para que el local pueda responder públicamente a los ladrones.

El propietario del bar no ha dudado en contestar la reseña y ha aprovechado la ocasión para recordarle que deben abonar el pago de las consumiciones realizadas. "Buenas tardes, muchas gracias por tu comentario porque nos das la oportunidad de responderte públicamente. En primer lugar, os habéis ido sin abonar la cuenta, 17 personas, de uno en uno habéis ido desapareciendo. En segundo lugar, tras haber pedido postres y ya haberlos puesto en la mesa, habéis dicho que no los queríais", comenzaba explicando el responsable del local.

El comunicado continúa: "en tercer lugar, uno de vosotros ha venido a abonar, pero no quería pagar el entrecot porque no estaba bueno. Ni la grasa habéis dejado. Así que lo cobramos", añade el propietario. Como conclusión a esta mala reseña, en el comunicado se hace hincapié en que cometieron un robo. "En cuarto lugar, y puesto que la cuenta pasa de 350 euros ya no es hurto, es robo. Queremos recordar que tenemos cámaras de seguridad y que vamos a proceder a la denuncia, así como compartirlo en redes sociales. Si os apetece venir a abonar, estaremos encantadas, por lo contrario, estamos en contacto para los siguientes pasos", finaliza el comunicado.

Ha sido tal la repercusión que ha tenido esta denuncia a través de redes sociales que los implicados en este 'simpa' se han visto en la obligación de pagar su deuda y han realizado el pago a través de Bizum, así lo ha publicado la cuenta @soycamarero en X, tras haber hablado previamente con los dueños del local.