La vacuna frente al virus del papiloma humano es gratis en Cádiz: se amplía hasta los jóvenes de 21 años y la pauta será de una dosis

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente, y afecta tanto a mujeres como a hombres. La infección puede transcurrir sin síntomas, ocasionar verrugas o, peor aún, conducir a una infección persistente en el tiempo y finalmente cáncer. Por ello, la mejor manera de prevenir la infección por el VPH es con la vacunación, siendo lo ideal recibir la pauta antes de las primeras relaciones sexuales para que la dosis tenga el máximo de efectividad.

Desde el 9 de febrero de 2026, la Consejería de Sanidad andaluza ha ampliado el rescate hasta los 21 años (previamente era hasta los 18 años), de quienes no hayan recibido ninguna dosis de vacuna frente a papilomavirus. De manera que, en Andalucía, las personas que actualmente se podrán vacunar frente al VPH de forma gratuita son: chicas y chicos de 12 a 21 años (nacidos entre 2005 y 2014) y personas que presenten algunos de los factores de riesgo.

Ahora, con la última actualización del calendario de vacunaciones 2026 del Servicio Andaluz de la Salud (SAS), cualquier chico o chica de 12 a 21 años puede vacunarse frente al papiloma en su centro de salud. Se ha establecido la pauta de una dosis para la vacunación sistemática, salvo que pertenezca a algún grupo de riesgo, debiendo seguir la pauta establecida. Podrás consultar toda la información a través de Andavac, el proyecto del Plan Estratégico de Vacunaciones de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía.

¿Cómo obtener cita?

Se puede obtener cita para la vacunación frente al papiloma a través de ClicSalud+, la App Salud Andalucía, y la App de Salud Responde para todas las chicas y chicos que tienen indicada la vacunación: Para solicitar cita se utiliza la opción habilitada, según la edad (Vacunación infantil o cita de enfermería, a partir de los 14 años). También puede obtenerla por teléfono (Salud Responde: 955 54 50 60) o a través de su centro de salud.

¿Cómo consultar las vacunas en ClicSalud+?

ClicSalud+ y la App Salud Andalucía permiten consultar, descargar e imprimir las vacunas que se han registrado en la historia clínica electrónica a partir del año 2010, para lo que se requiere utilizar uno de los sistemas de identificación seguros (certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve obtenido con nivel avanzado de registro).

Dependiendo de la edad de menor, el titular de la Seguridad Social puede acceder a la información de vacunas de sus beneficiarios o bien es el propio menor quien debe utilizar un sistema propio de autenticación.

Titular de Seguridad Social: En el caso de menores de 16 años, esta información se muestra a su titular de Seguridad Social. Una vez identificado el titular con un sistema seguro, debe pulsar la opción Salud/Vacunación para acceder al listado de sus beneficiarios menores de 16 años y así acceder a la información de sus vacunas registrada en el sistema.

La persona interesada: a partir de los 16 años el acceso a la información de salud está restringida a los titulares de la historia de salud que utilicen un sistema seguro de identificación. A partir de esa edad es posible obtener Cl@ve, sistema que permite acceder a toda la información disponible en línea.