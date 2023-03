El tiempo en Cádiz: temperaturas altas y alerta amarilla por levante

La primavera ha llegado con fuerza a Cádiz para dejarnos temperaturas superiores a la media, rozando incluso los 30º en algunos puntos de la provincia y con mínimas superiores a los 10º. En zonas como El Puerto, San Fernando, Chiclana y Puerto Real se espera que, un día más, las temperaturas ronden los 25º y los vientos soplen con una intesidad superior a los 35 km/h.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este martes el aviso amarillo en el litoral y estrecho gaditano por fenónemos costeros adversos asociados a un viento de levante con rachas entre 50 y 61 km/h, de fuerza 7. Las principales zonas afectadas son el oeste de Tarifa y el sur de Cabo Trafalgar.

Cádiz : Cielo parcialmente despejado con nubes altas, mínimas de 16ºC y máximas de 24ºC, predominio del viento del este con más de 25 km/h y bajos niveles de humedad relativa.

Cádiz : Cielo parcialmente despejado con nubes altas, mínimas de 16ºC y máximas de 24ºC, predominio del viento del este con más de 25 km/h y bajos niveles de humedad relativa. El Puerto de Santa María: Cielos despejados con nubes altas, mínimas de 13ºC y máximas de 26º, con niveles de humedad relativa en torno al 65% y aviso amarillo por el predominio de viento del este

San Fernando : Cielos despejados, con mínimas de 15ºC y máximas en torno a los 24ºC, riesgo por viento de este en torno a los 35km/h.

Chiclana : Cielos despejados, mínimas de 14ºC y máximas de 24ºC, predominio del viento del este con más de 35 km/h.

Puerto Real : Cielos despejados, mínimas de 14ºC y máximas de 25ºC, predominio del viento del este con más de 35 km/h

Jerez: Cielos despejados, mínimas de 10ºC y máximas de 26ºC, bajos niveles de humedad y nula presencia del viento.

El tiempo el resto de la semana

De cara a las próximas jornadas, se mantendrán estas altas temperaturas durante el día y bajas durante la noche, en torno a los 10ºC. El miércoles continuará activa la alerta amarilla por vientos en las zonas más litorales de la provincia, desapareciendo a partir del jueves. La única zona en la que las temperaturas podrían alcanzar los 30ºC será en Jerez de la Frontera, con cielos despejados y poca presencia del viento.

Con el inicio de la Semana Santa, las primeras jornadas de salidas procesionales no tendrán presencia alguna de lluvias y el principal protagonista será el sol, aportando altas temperaturas y poca presencia del viento. De cara a la segunda mitad, aún no hay predicciones concretas, ya que se prevén numerosos escenarios a partir del Miércoles Santo. Según el meteorólogo Juan Antonio Salado, el 70% de los escenarios contemplan la llegada de bajas presiones que podrían dejar algunas lluvias. Pese a estos pronósticos, no se da por cerrado que se produzcan cambios en los partes y la situación mejore con la cercanía de dichas fechas.