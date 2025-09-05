Este es el super alimento que recomienda consumir Ángel León, Chef del Mar

Ángel León, conocido en todo el mundo como el Chef del Mar por su innovadora cocina ligada al océano, ha lanzado un mensaje claro en redes sociales: uno de los grandes superalimentos que hay en España no viene de tierras lejanas ni responde a modas internacionales, sino que forma parte de nuestra tradición más arraigada. Se trata de las legumbres, un producto que, según el cocinero, no solo es saludable y sostenible, sino que también constituye cultura e identidad.

En un vídeo compartido en TikTok, León señala que, aunque está bien incorporar a la dieta alimentos como la quinoa u otras semillas llegadas de América Latina o Asia, conviene no olvidar lo que tenemos en casa. "Las legumbres son tradición y cultura, así que cocinemos legumbres, que es un super alimento", afirma con rotundidad.

Legumbres: nutrición, sostenibilidad y tradición

Las palabras de León encajan con lo que defienden numerosos expertos en nutrición: las legumbres son una fuente fundamental de proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales, con la ventaja de que su consumo regular ayuda a reducir el colesterol, controlar la glucosa en sangre y mejorar la salud digestiva. Al mismo tiempo, son un producto accesible y asequible, que aporta un gran valor nutricional a bajo coste.

Pero no solo se trata de salud. Como recuerda el Chef del Mar, la producción de legumbres en España está íntimamente ligada al territorio. Desde los garbanzos de Andalucía y Castilla-La Mancha hasta las lentejas de Tierra de Campos o las fabes asturianas, las variedades autóctonas forman parte del recetario popular y de la identidad gastronómica del país. Potajes, cocidos, ensaladas y guisos de legumbres constituyen una base de la cocina mediterránea que, durante generaciones, ha alimentado a millones de personas.

Frente a la moda de los 'superfoods'

En los últimos años, el mercado alimentario ha popularizado el término superfood para referirse a productos exóticos como la quinoa, el açai o las semillas de chía. Aunque todos ellos tienen propiedades beneficiosas, León subraya que no es necesario mirar tan lejos para encontrar alimentos igual de completos y, además, profundamente ligados a nuestro entorno.

El cocinero defiende que poner en valor las legumbres es también una forma de apoyar al campo español, a los agricultores que mantienen vivas las variedades tradicionales y a un sistema alimentario más sostenible y cercano. En un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de reducir el impacto ambiental de lo que comemos, apostar por cultivos autóctonos y de bajo impacto hídrico como las legumbres cobra más importancia que nunca.

De las mesas humildes a la alta cocina

Aunque durante décadas las legumbres fueron vistas como un alimento humilde, propio de economías rurales, su prestigio ha ido en aumento. Hoy no solo ocupan un lugar fundamental en las cocinas domésticas, sino también en los restaurantes de alta gastronomía. Chefs como Ángel León las reinterpretan en propuestas contemporáneas, demostrando que tradición e innovación pueden convivir en un mismo plato.

El mensaje del Chef del Mar es, en definitiva, una invitación a reconciliarnos con nuestra propia cultura gastronómica. En un país donde la dieta mediterránea está considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, recuperar el protagonismo de las legumbres es también un modo de preservar la salud, la sostenibilidad y el legado culinario de generaciones anteriores.

Cocinar legumbres, un gesto con futuro

Consumir más legumbres no es solo una decisión personal de salud: también es una apuesta colectiva por un modelo alimentario más equilibrado, justo y respetuoso con el medio ambiente. Y, como recuerda Ángel León, basta con mirar a nuestra despensa para encontrar uno de los mejores superalimentos que tenemos al alcance de la mano.

Las legumbres, con toda su diversidad y riqueza, no son solo un plato de cuchara: son historia, cultura y futuro en la mesa.