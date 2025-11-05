Suchard siente la mordida del cacao: el precio del turrón de chocolate sube un 88% en cinco años

De un precio estándar de tres euros (2,99) en 2020 a cinco euros (4,99) en este 2025. En estas navidades, como en todas las navidades en la mayoría de las casas del país, habrá turrón de chocolate Suchard -en cualquiera de sus muchas variantes-, pero será mucho más caro. En concreto, un 88 por ciento más de lo que era hace un lustro.

Esa es la subida que ha registrado la marca emblemática de turrones de la infancia y más allá, según la comparativa llevada a cabo por la compañía FITstore. Un alza que ha ido acompañada, además, de una reducción de un 11,5% en la cantidad de producto: es decir, que pagamos casi el doble por menos. Un ejemplo de lo que se conoce como "reduflación: “Reducir el gramaje para esconder subidas de precio se ha convertido en un recurso habitual, y no es casualidad”, explica Luis Cañada, CEO de FITstore.

“Con una inflación persistente, materias primas más caras y costes operativos en aumento, muchos fabricantes recurren a la reduflación como fórmula discreta para encarecer sus productos sin elevar el precio final de forma evidente”. El estudio se ha viralizado en las redes sociales, que han estallado en críticas ante el “turrongate” previo a Navidad.

MENOR PRODUCCIÓN DE CACAO

En el alza exagerada del precio de uno de los dulces emblemáticos de la Navidad se debe, principalmente, al aumento del precio del cacao, que lleva influyendo ya un tiempo en la subida en general de precios en la industria chocolatera. El último año, recuerdan desde FITstore, ha sido uno de los peores para las cosechas en África Occidental, origen del 70% del cacao mundial.

El cultivo de cacao se enfrenta desde hace años a problemas derivados del cambio climático: las lluvias inestables, las sequías prolongadas y las olas de calor han reducido la productividad de las plantaciones. Además, la aparición de enfermedades como la "escoba de bruja" y la "pudrición parda" están provocando una caída en el rendimiento y dificultan aún más la situación de los pequeños agricultores, que suelen explotar parcelas de dimensiones reducidas y tienen acceso limitado a medios técnicos y financiación. No hay que olvidar, además, que históricamente el precio del cacao ha estado por debajo del coste de producción en muchos países.

El dilema actual se agrava porque, mientras la oferta de cacao se ve limitada por estos factores, la demanda internacional de productos de chocolate continúa creciendo, con mercados como China e India aumentando su consumo.

A ello se añaden -apuntan desde la firma de nutrición deportiva- otras cuestiones como el transporte o la energía. Sin embargo, señalan, "en muchos productos donde el azúcar puede suponer alrededor del 50 % de la receta, atribuir la subida únicamente al cacao no refleja toda la realidad de los costes”.