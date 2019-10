Series y películas para disfrutar de Halloween sin salir de casa

Se acerca Halloween, una fiesta americana pero cada vez más enraizada en nuestra cultura, y también una buena excusa para disfrutar del género de terror, ya sea en series o en películas. Las diferentes plataformas de streaming que se disputan el mercado ofrecen por estas fechas un buen puñado de opciones para pasar una buena tarde de sofá y mantita delante de la tele y aquí os recomendamos algunas de ellas.

En la hierba alta (Netflix)

Basada en un relato corto de Stephen King y Joe Hill, se trata de la última apuesta de terror de Netflix. Una mujer embarazada y su hermano se adelantran en un extenso campo de hierba en busca de un niño que pide ayuda. Salir será el gran reto.

Train to Busan (Amazon Prime Vídeo)

Una de las grandes revelaciones del género de terror en los últimos años. Esta película surcoreana dirigida por Yeon Sang-ho da una vuelta al tan recurrente género zombie con un argumento tan simple como efectivo. Logró superar la barrera de los diez millones de espectadores en todo el mundo, un hito para una producción del país asiático.

La niebla (Netflix)

Una de esas grandes joyas que nunca pasa de moda. Basada en la novela de Stephen King publicada en 1980, la película de Frank Darabont atrapa con sus giros de guión, su tétrica ambientación y sus interpretaciones -estelar Marcia Gay Harden- en una de las mejores adaptaciones del genio de Maine al cine.

It (HBO)

Y ya que hablamos de Stephen King, no podemos olvidarnos de Pennywise, inspiración de uno de los disfraces estrella de este año. En las diferentes plataformas podemos encontrar el primer capítulo de esta nueva versión de la novela de 1986 que ya fue adaptada como miniserie con relativo éxito en 1990. De la mano de Andy Muschietti el payaso bailarín ha vuelto para hacernos pasar un rato de miedo.

Verónica (Netflix)

No hace falta acudir a las grandes producciones de Hollywood para pasar una tarde de miedo delante de la tele. Verónica es una película de terror española dirigida por Paco Plaza en 2017 y basada en un hecho real, los inexplicables sucesos ocurridos en una casa del barrio de Vallecas en 1991 y que acabaron con la muerte en extrañas circunstancias de una joven de 15 años. Se trata del primer informe policial en España en el que un oficial certifica haber presenciado actividad paranormal.

Hush (Netflix)

Más allá del mainstream en el interminable catálogo de plataformas como Netflix pueden encontrarse joyas desconocidas para el gran público como Hush. El filme dirigido por Mike Flanagan en 2016 nos presenta a una escritora sorda que vive aislada en mitad del bosque y que recibe la inesperada visita de un despiadado psicópata. Su clima asfixiante funciona.

Déjame entrar (Amazon Prime Vídeo)

Original historia de vampiros sueca que fue adaptada para Estados Unidos apenas un par de años después de su estreno. Oskar, un niño de doce años que sufre acoso escolar, descubre una amiga en su vecina Eli, que acaba de llegar a su barrio coincidendo con una serie de misteriosas muertes.

El día de los muertos (Amazon Prime Vídeo)

Amazon cuenta en su catálogo con una categoría de películas clásicas de terror, entre las que se encuentra el filme de George Romero que cierra la trilogía iniciada con La noche de los muertos vivientes en 1968. El engendro del diablo, La matanza de Texas (1976), Un hombre lobo americano en Londres (1981) o Shocker (1989) forman parte de este recopilatorio de terror clásico.

Bitelchus (Netflix)

No es una película de terror, pero nunca es mal momento para disfrutar de esta divertida locura con la firma de Tim Burton y la genial interpretación de Michael Keaton como el genial "exorcista de vivos". Por su estética y sentido del humor, una de las grandes obras cinematográficas de la década de los ochenta.

Coco (Netflix)

Pocas películas tratan el tema de la muerte con la sensibilidad y ternura de Coco, la obra maestra de Lee Unkrich para Disney Pixar. Inspirada en la festividad mexicana del Día de los Muertos, sigue la historia de Miguel y su visita a la tierra de los difuntos.

Marianne (Netflix)

Una de las grandes apuestas de terror de Netflix es esta serie francesa de ocho episodios creada y dirigida por Samuel Bodin y que cuenta la historia de una novelista de terror que es acosada por la bruja que protagoniza sus relatos.

Al borde de la realidad (Netflix)

Ideal para un maratón en Halloween. Se trata de una serie de apenas seis episodios de unos 30 minutos cada uno y que narra testimonios reales de personas que aseguran haber vivido situaciones paranormales. Dichos testimonios están ilustrados con escenificaciones de dichas experiencias.

Haunting of Hill House (Netflix)

La gran revelación en cuanto a series de terror en los últimos tiempos es este clásico cuento de fantasmas, basado en la novela homónima de 1959 y adaptado a la actualidad. Una historia familiar en una casa embrujada que ya inspiró películas como House of hanunted Hill o The Haunting, ambas -curiosamente- de 1999. Ya está en marcha una segunda temporada que adaptará Vuelta de tuerca (The Turn of Screw), una novela publicada en 1898 y ambientada en una mansión victoriana.

Kingdom (Netflix)

Samuráis y zombis, ¿qué puede salir mal? Corea del Sur sigue aportando buen material al género con esta serie ambientada en la época de la dinastía Joseon, en la que el príncipe heredero investiga la misteriosa plaga que está azotando el país y que ha afectado incluso al propio emperador.

Lo que hacemos en las sombras (HBO)

Cerramos nuestro listado de recomendaciones con una comedia terroríficamente divertida. Taika Waititi y Jermaine Clement se dieron a conocer en el mercado internacional con esta historia primero llevada al cine y luego adaptada como serie y que sigue las vivencias de tres vampiros con siglos de antigüedad que comparten piso en la actualidad. Una delirante genialidad en formato semi documental con la firma particular del director de Thor Ragnarok o la esperada Jojo Rabbit.