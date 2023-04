La sequía en Cádiz: "Los baños en la playa han pasado de ser un gusto a una necesidad"

Camisetas cortas, bañadores, muchas botellas de agua y gente en la playa: esa era la imagen del Paseo Marítimo de Cádiz a las 11 de la mañana de este jueves con más de 25 grados. Una estampa poco habitual para estas fechas y es que se han batido los récords de temperatura que se alcanzaron en el año 1997.

Esta subida de los termómetros ha hecho que muchos gaditanos hayan tenido que cambiar sus rutinas. María, una vecina del barrio, aseguraba que ella no recordaba haber vivido tanto calor en el mes de abril en sus 70 años de vida. “Desde hace un par de semanas paseo por las mañanas, cuando yo siempre lo he hecho por la tarde, pero con este calor se me hace imposible” afirmaba.

Carlos, uno de los numerosos bañistas que se encontraban a primera hora de la mañana en la playa de La Victoria comentaba que “a mí siempre me ha gustado bañarme en la playa, pero desde que ha entrado esta ola de calor ha pasado de ser un gusto a una necesidad”.

Este calor también afecta a los locales que se encuentran en primera línea de playa. El dueño de uno de ellos, 'Cafetería Ágora', explicaba que “la clientela a estas horas de la mañana suele ser la misma, al fin y al cabo a esta hora la mayoría de ellos son clientes habituales. Sí que es cierto que con este calor hay más gente paseando por la playa y el Paseo Marítimo y que cuando afloja un poco el sol son más los que vienen a tomarse algo”.

Un mes de abril donde apenas ha llovido y que ha provocado que los niveles de agua de los embalses gaditanos sean inferiores a los del curso pasado, haciendo sonar las alarmas por riesgo de sequía y unas posibles restricciones de agua.

Acerca del tema de la sequía, afirmaba lo siguiente: “llevamos años oyendo sobre el cambio climático y nadie ha hecho nada. ¿Ahora que estamos en riesgo de sequía van a poner restricciones con el agua? Los perjudicados somos siempre los mismos. No entiendo porque aquí con toda el agua salada que hay no se utiliza para otros fines. Por ejemplo, en Canarias aprovechan el agua del mar con las desaladoras, ¿por qué no hacer lo mismo aquí?".

Las Islas Canarias son un referente en cuanto a las desaladoras. A día de hoy, Gran Canaria cuenta con más de 100 y en las islas de Fuerteventura y Lanzarote prácticamente la totalidad del agua que se consume procede de estas plantas según informa el Gobierno de Canarias.

Medidas para evitar el calor

Desde el Ministerio de Sanidad aconsejan que se sigan una serie de medidas para tratar de evitar estas altas temperaturas:

Beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed.

Evitar abrir las ventanas cuando la temperatura exterior es más alta y bajar las persianas evitando que el sol entre directamente.

Evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas, sobre todo si las actividades son intensas.

En caso de tener que permanecer en el exterior procure estar a la sombra, use ropa ligera, protéjase del sol y use sombrero.

Haga comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.

Fin a la ola de calor

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) “durante el jueves 27 y el viernes 28 es muy probable que se dé el punto álgido de este episodio, extendiéndose además el ascenso térmico a la mitad del norte peninsular”.

En el mismo comunicado emitido por la Aemet señalan que “lo más probable es que el sábado 29 de abril se inicie un descenso térmico notable debido a la entrad de una masa de aire húmeda y fresca por el oeste del territorio”.

Además, este descenso térmico podría alcanzar la vertiente mediterránea de cara al domingo 30 de abril, finalizando de esta forma este episodio de altas temperaturas.