Scalpers crea una camiseta de Joaquinito Alegría

En el pasado mes de marzo, un vídeo del conocido cantaor flamenco y cadista Joaquinito Alegría se hizo viral a nivel local y nacional en las redes sociales, traspasando las fronteras de Cádiz de una manera insospechada. En él, el delantero del AD Tiempo Libre Genuine se quejaba airadamente a su entrenador por no ponerlo a jugar en su posición, sino de defensa. Su frase "que soy delantero, carajo; que me fice el Cádiz y me voy" ya se ha instalado en el acerbo popular. Tanto que la marca sevillana de ropa Scalpers ha creado una camiseta en su homenaje.

El fundador y uno de los propietarios de esta conocida firma, Borja Vázquez, ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que presenta dos de las novedades de la marca para la presente temporada de verano. Una de ellas es la citada camiseta dedicada a Joaquinito Alegría, en la que aparecen su foto en el frontal y la frase reseñada en la trasera.

Una prenda que, según el propio Borja Vázquez, es un "homenaje" a Cádiz por la reciente apertura de su tienda en la calle Columela y a Joaquinito Alegría, a quien apoya en su reivindicación de ser delantero del AD Tiempo Libre.

El fundador de Scalpers, Borja Vázquez, con la camiseta dedicada a Joaquinito Alegría.

La otra camiseta que ha creado Scalpers también procede de la cultura popular. Esta incluye la famosa frase de "ha llegado a su ciudad el camión del tapicero", una locución que se escucha en muchísimas localidades cuando por ellas se pasea este camión ofreciendo sus servicios para tapizar "sillas, sillones, tresillos, mecedoras, descalzadoras...".

De esta forma, Scalpers incluye de sus colecciones un punto freak, algo que también tiene un amplio número de seguidores y que le servirá a esta marca para abrirse cada vez más a un público geneeral.

El vídeo viral de Joaquinito Alegría

En el vídeo que es el origen de la camiseta de Scalpers, se ve a Joaquinito Alegría protestarle a su entrenador por no poder jugar de delantero, su posición natural, por lo que le amenaza con que va a ficharlo el Cádiz.

Este vídeo generó multitud de reacciones a través de las redes sociales. Una de ellas fue la del propio Cádiz CF, que le recordó a Joaquinito que "aquí siempre tendrás tu casa".

La apertura de Scalpers en Cádiz

La nueva tienda de Scalpers en Cádiz. / Jesús Marín

El pasado sábado 15 de junio, la marca de ropa Scalpers abrió su primera tienda propia en Cádiz, más concretamente en el local que anteriormente ocupaba Oysho en la calle Columela. Esta se suma a los espacios que la firma tiene en el Centro Comercial Bahía de Cádiz, de El Corte Inglés. De esta forma, esta marca sevillana prosigue con su plan de expansión a nivel nacional e internacional.

Su llegada y la de la marca cordobesa Silbon le han dado un nuevo aire a la calle Columela, considerada como la Milla de Oro del comercio gaditano. La salida en los últimos años de todos los establecimientos del grupo Inditex la habían debilitado, por lo que estas apuestas hacen que sea mucho más atractiva.