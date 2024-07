Todo lo que se sabe sobre la retirada del mercado de miles de freidoras de aire

De un tiempo a esta parte, las freidoras de aire se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos más demandados en la mayoría de los hogares. Las múltiples posibilidades de recetas así como estar asociadas a una dieta más saludable las han hecho merecedoras de un hueco en muchas de las cocinas españolas.

Entre los beneficios para apostar por uno de ellos está el hecho de no ser necesario usar aceite (o hacerlo en muy poca cantidad), lo que no sólo evita comer más fritos de la cuenta sino que también ahorra 'oro líquido' en un momento en que los precios están desorbitados; es más fácil de limpiar que una freidora normal y evita además las molestas salpicaduras; reduce los humos y olores en la cocina y la casa en general; es más versátil porque reúne en un solo espacio las posibilidades que ofrece una freidora tradicional y un horno; y su consumo en más eficiente si lo comparamos con un horno por ejemplo.

Como suele ser habitual con los aparatos que experimentan un 'boom' de ventas en el mercado, el mundo 'air fryer' es bastante extenso, con marcas que se adaptan a todos los bolsillos y a todas las necesidades de capacidad.

Sin embargo, a pesar de esta popularidad adquirida en pocos años, se empezó a alertar por la retirada de miles de productos ante la amenaza de que las freidoras pudieran recalentarse en exceso, haciendo que los mangos se derritieran y que pudieran llegar a provocar quemaduras o incluso algún pequeño incendio.

La alerta saltó en EE.UU.

Esta alerta afectaba a aparatos de la marca Insignia que podrían haber sido vendidas online a través de eBay, la web www.bestbuy.com o por vendedores externos desde noviembre de 2021 hasta noviembre de 2023.

El Gobierno de EE.UU. emitió el aviso a través de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC en sus siglas en iglés). El anuncio alertaba de que se habían vendido más de 187.000 unidades de esta marca que podrían estar afectadas, siendo los modelos señalados el NS-AF34D2, NS-AF5DSS2, NS-AF5MSS2, NS-AF8DBD2, NS-AF10DBK2 y NS-AF10DSS.

Se tratan de freidoras de aire o freidoras combinadas con hornos y sobre ellas, la empresa había recibido un total de 24 informes en los que se indicó que se sobrecalentaron o derritieron, o que se quebró el vidrio. En otros seis informes se indicó que las freidoras se incendiaron. No se ha informado sobre lesiones o daños a la propiedad.

El CPSC avisa a los consumidores que tengan alguno de los modelos afectados por los problemas dejar de usarlos inmediantamente y visitar la web www.recallrtr.com/airfryer para obtener instrucciones sobre la manera de enviar fotos de las unidades retiradas del mercado, el número de modelo, el recibo de compra y sobre la destrucción de la unidad.

Los consumidores pueden recibir un reembolso por medio de cheque o un crédito para la tienda Best Buy. Los consumidores recibirán el monto que figura en el recibo de compra o, si no proporcionan ningún recibo, recibirán el monto equivalente al precio de venta promedio del modelo. El precio de los aparatos rondaba entre los 32 y 180 dólares.

Los consumidores no deben devolver las freidoras ni los hornos-freidoras retirados del mercado a las tiendas Best Buy. Best Buy ha contactado directamente a todos los compradores de los que tiene información.