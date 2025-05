Roberto Brasero pronostica cuándo va a llegar el calor

Estamos ya a mediados de mayo y España vive unos días con temperaturas algo más frescas de lo habitual para la fecha. Después de un mes de marzo histórico de lluvias, el calor no ha terminado de irrumpir y las precipitaciones siguen apareciendo esporádicamente en algunos puntos de la Península, aunque hace días que no llueve en la provincia. En esta situación meteorológica, que se encuentra en los parámetros normales, el meteorólogo Roberto Brasero ha anunciado que el calor veraniego está cada vez más cerca.

"Aunque hoy veamos el sol en muchas zonas, esta semana todavía no se tranquilizará el tiempo del todo y de nuevo veremos chubascos y tormentas muy repartidas en los próximos días”, ha explicado en Onda Cero. “Hoy las lluvias van a ser escasas pero todavía podemos tener algunas en zonas de Cataluña, Baleares, Noroeste, Galicia y Asturias”. El motivo no es otro que la llegada de un frente atlántico.

El verano tardará un poco

El experto ha señalado que "hay que esperar todavía un poco" para ver cómo se disparan los termómetros. “Puede que ocurra la semana que viene según el pronóstico que estamos viendo ahora”.

De hecho, añade que “las temperaturas suben en España ya durante el viernes, cuando podrán registrarse máximas entre 3 grados y 4 grados superiores a las de los días previos. Esta subida continuaría el fin de semana, con las máximas tocando techo entre sábado y domingo según la zona”, subrayan.

Ha concretado que durante el fin de semana las máximas podrían llegar a alcanzar los 30 grados en distintos puntos de Andalucía. Sevilla incluso podría registrar hasta 32 grados en algunos puntos de la provincia. “Superarán o rondarán los 25º C en Badajoz, Vigo, Zaragoza, Girona o Palma”, entre otras. Temperaturas que no se alcanzarán en Cádiz, que no superarán los 25 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).