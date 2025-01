Las redes sociales estallan por el colapso en el acceso al Bono Alquiler Joven en Andalucía

La segunda convocatoria para acceder al Bono Alquiler Joven ha vuelto a ser problemática para los miles de aspirantes que en la jornada del martes se mantuvieron horas en el portal de acceso, afectado con problemas de colapso.

Así lo ha denunciado el portavoz de la Plataforma de afectados por la gestión del Bono Alquiler Joven en Andalucía, Manuel Sanz, quien ha asegurado que aunque "ha sido más ordenada" respecto a la primera convocatoria de la prestación, pero que igualmente esta segunda convocatoria ha contado con "bastantes problemas". Sanz, ha criticado que "han tenido dos años para solucionar los problemas" y "no se puede hablar de éxito".

Tanto es asi que las redes sociales han echado chispas en referencia no solo al tremendo colapso vivido en la web, sino a lo "discriminatorio" de una medida que realmente no ayuda al que más lo necesita, sino al primero que llega. La usuaria Anabel Resina ha comentado en su perfil de twitter que "a las 16:00 h me ponen en el puesto 7.313 para solicitar el bono alquiler joven de la Junta y cuando estoy terminando se queda la página pillada y me manda a la lista de espera la 26.034… una vergüenza y un timo de ayuda".

Por su parte otra usuaria, Henrietta Chinaski, ha expresado que "el bono joven del alquiler en Andalucía es discriminatorio y no llega a la gente que lo necesita, sino a quien tiene un buen ordenador, buena conexión a internet, tiempo y conocimientos informáticos. Es de vergüenza, sin tener resuelta la primera convocatoria y que pase otra vez".

Paul Brown lo ha comentado en clave de humor, haciendo la comparativa con la serie El juego del calamar. "Andaluces solicitando hoy el bono de alquiler joven de la junta de Andalucía con una cola de 20.000 personas por delante suya".

7.600 solicitudes a la segunda convocatoria del Bono

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha anunicado por su parte que ha recibido en poco más de doce horas 7.600 solicitudes a la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven, abierta este pasado martes a las 16.00 horas. Esta cifra supone el 89 por ciento del tope de beneficiarios que se ha fijado la Junta, que es de 8.500. La Administración autonómica estima que beneficien a 5.700 jóvenes, aunque el plazo se mantendrá abierto hasta alcanzar las 8.500 solicitudes en previsión de posibles duplicidades de solicitudes o incumplimientos de los requisitos.