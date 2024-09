Así reacciona un aficionado del Cádiz CF de 22 años al ver su primer partido de fútbol: "qué guay"

Paco es un aficionado del Cádiz CF que nunca ha pisado el Carranza ni el actual Nuevo Mirandilla. A sus 22 años de edad, nunca ha ido a un partido de fútbol y por casualidades de la vida, se ha estrenado en El Sadar con un encuentro del Osasuna. "A mi madre se le metió en la cabeza desde que era pequeño que a mí no me gustaba el fútbol y no me llevó a ningún partido", explicó con desparpajo el joven gaditano a las cámaras de 'El Día Después'.

El programa de Movistar Plus+ siguió con especial interés el estreno de este gaditano en un campo de fútbol y compartió en su cuenta en X (antes Twitter) cómo fue la primera vez de Paco en estas lides.

Paco llegó al campo como lo suelen hacer los más pequeños, con una cara de ilusión, una sonrisa que le iluminaba y las mismas dudas de todos. El no saber dónde sentarse, el afán por localizar a la afición rival, los interrogantes más básicos cómo dónde echar las cáscaras de las pipas,... todo a la vez se lo planteaba Paco, que pronunciaban un rotundo "qué guay" cuando veía que todo tenía respuesta al final.

Durante los 90 minutos del partido, a Paco le dio tiempo por pasar por todos los estados de ánimos: el del aficionado pesimista de manual con un claro "o sea, vamos a perder"; el aficionado esperanzado con el primer gol pero al que la alegría le dura 4 segundos, el tiempo que tarda el VAR en anular el tanto; también sabe de la existencia de los aficionados gafes, esos que por arte de magia y con su sola presencia parece que malogran un partido.

Su primera vez se notaba en sus palmas aflamencadas, en sus nervios, en sus preguntas a su acompañante ("¿quién va a chutar?, ¿qué cantan?") y en el reclamarle atención cuando éste se liaba con el móvil. Ir al fútbol es todo esto pero también es compartir bocata, como hizo, o ignorar las reglas más esenciales de la pulcritud.

Al final, el partido, más los 7 minutos de ampliación, devolvieron a Paco a la infancia. "Mamá, llévame a ver al Cádiz CF cuando vuelva", pidió con gracia el joven en conexión telefónica con su progenitora. Seguro que Paco podrá subir un nivel más en ese regusto que dejan las 'primeras veces' animando con los cadistas al equipo de su ciudad.