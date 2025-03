Esta es la razón por la que se permite que los alumnos musulmanes no asistan a clases entre hoy y mañana

La comunidad musulmana de la provincia de Cádiz se dispone a finalizar el mes del Ramadán, uno de los pilares fundamentales del Islam, marcado por ser un mes de ayuno para quienes practican esta religión. Durante este mes de marzo, los musulmanes han debido abstenerse de beber, comer y realizar actos impuros entre el alba y hasta el atardecer. El Ramadán no es solo una época para ayunar sino que en el sentido más simbólico de la palabra, son días para evitar malos pensamientos, mostrar comportamientos negativos o expresar palabras dañinas. El ayuno es obligatorio para todos los musulmanes con excepciones como los niños, ancianos, mujeres embarazadas, lactantes o enfermos.

Poner fin a esta etapa de mayor recogimiento y sacrificio personal supone una gran festividad para los musulmanes. Es el Idu al-Fitr, tres días de celebraciones posteriores al Eid al-Fitr, que es el día concreto en que se termina el Ramadán y que suele celebrar con una gran comida en familia.

No obstante, el final del Ramadán no tiene una fecha exacta en el calendario gregoriano que es el que siguen los católicos. En el Islam, todo depende del calendario lunar y el fin del Ramadán en concreto está relacionado con el avistamiento de la luna llena, escenario que no tiene por qué darse en todo el planeta al mismo tiempo. En esta línea, la Comisión Islámica de España (CEI) anunció que "el domingo 30 de marzo de 2025, corresponde al inicio del mes de Shawwal y es el primer día del Idu Al-Fitr de 1446, por declararse el avistamiento del creciente y seguirlo en varios países", por lo que el domingo 30 de marzo ha quedado fijado como el fin del Ramadán y el inicio del Idu Al-Fitr.

Como ocurre con algunas celebraciones religiosas católicas, los colegios, ya sean públicos o concertados, suelen marcarlos como festivos en sus calendarios, días en los que no hay colegio. Los alumnos musulmanes también pueden tener una dispensa para acudir a los centros escolares para celebrar las festividades islámicas en base al Acuerdo de Cooperación con el Estado español (ley 26/1992) que garantiza "a los alumnos musulmanes, a celebrar las festividades islámicas". Según establece el artículo 12.3 de esta ley, "los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza públicos o privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes" tanto a petición propia como de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. En el caso de "exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas, que hayan de celebrarse en los días a que se refiere el número anterior, serán señalados, para los musulmanes que lo soliciten, en una fecha alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida".

Otras festividades de los musulmanes

En un artículo posterior se detalla cuáles son esas festividades, siendo una de ellas el Idu Al-Fitr con el que finaliza el Ramadán: