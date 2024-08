"¿Quieres copia?": Cómo contestar a esta pregunta al pagar con tarjeta de crédito para evitar fraudes

Los comercios y bares hace tiempo que afrontaron la realidad del pago con tarjeta de crédito e incluso con Bizum. En España, cada vez se compra menos con efectivo. Esto hace que surjan, a su vez, nuevas maneras de estafar a los consumidores.

A la pregunta de "¿Quieres copia?" muchos clientes responden negativamente, ya que no consideran necesario quedarse con ningún resguardo de su compra. Sobre todo, porque lo fían todo a la típica notificación de la app bancaria donde se informa del cargo. Sin embargo, ya sea por falta de cobertura o por tener desactivados los avisos, este sistema no siempre informa al instante. De esta forma, el comprador se expone a no saber si realmente se le ha cobrado la cantidad adecuada en su compra.

Por esta razón, el Banco de España advierte que siempre hay que responder con un sí rotundo cuando en un establecimiento nos preguntan por la impresión del resguardo. En el caso de los pagos pequeños inferiores a 50 euros, no hace falta introducir el PIN de la tarjeta. Por lo que la exposición a un cobro equivocado, con o sin intención, aumenta. El Banco de España recomienda solicitar la copia para posibles reclamaciones y comprobar después el cargo en el banco.

Qué hacer ante el uso fraudulento de una tarjeta

La OCU aporta una serie de consejos a los consumidores ante la sospecha de una utilización fraudulenta de su tarjeta: