La queja de un cliente en un bar de Chipiona y la contestación viral del dueño: "El cliente no siempre tiene la razón"

Interior del bar de Chipiona 'Pide y Come'

En Chipiona se ha vivido recientemente, un desencuentro entre cliente y hostelero ha hecho arder las redes con fuerza, lineal y con contundencia. Lo habitual es quejarse por un café frío o una tapa rebosante de grasa, pero en este caso la polémica va mucho más allá: el dueño del bar Pide y Come, Paco, ha respondido sin rodeos a una crítica y ha dejado claro que: "aquí damos un servicio, no somos siervos".

Todo comenzó cuando un cliente, tras recibir un trato que le molestó, publicó en Google una reseña de una estrella y afirmó: "Nunca he vivido una experiencia tan denigrante y desagradable". Pero lo que de verdad ha encendido el debate no fue esa queja, sino la respuesta de Paco: "El trato que recibí no se lo deseo a ningún compañero de profesión".

Según el relato del hostelero, el conflicto inicial no fue el servicio, sino una acción previa por parte del cliente: el grupo pidió tres cervezas, no las pagó y se marchó del local. "Os fuisteis a buscar otro local para comer, volviendo a los 15 minutos con la cara dura de sentaros en una mesa esperando que os atendiera", explicaba el propietario en su respuesta.

La réplica fue una réplica clara y directa: "Me alegro de que haya sido yo quien haya parado los pies a personas que tratan así a los hosteleros". Toda la polémica se ha hecho viral en redes sociales debido a la cuenta Soy Camarero y los usuarios de X, antiguo Twitter, no han dudado en ponerse de parte del propietario del local y abochornar a los clientes. Muchas de las personas que han comentado la publicación afirman que el sector de la hostelería merece respeto y por eso cierra filas en torno a Paco, dueño del bar Pide y Come en Chipiona.

La respuesta de Paco era rotunda: "aquí damos un servicio, no somos siervos y quienes entran tratándonos así, no nos dejan opción. El cliente no siempre tiene la razón. Gracias Rafael por tu comentario, que nos ayuda a dar visibilidad una vez más al trato tan humillante que en ocasiones recibimos los hosteleros y que tenemos que parar ya".

El propietario aprovecha la oportunidad y pedía unión a todos los compañeros del sector con respecto a este tipo de clientes. "Aprovecho tu comentario para mandar mucha fuerza a los compañeros que tengan que encontrarse con gente así, y desde aquí les animo a que no dejen pasa ni una".

El episodio ha reabierto un viejo dilema: ¿dónde está el límite entre servicio al cliente y abuso de poder? Para muchos, la respuesta radica precisamente en dar visibilidad a este tipo de situaciones, demostrando que la dignidad profesional no es negociable.