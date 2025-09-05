Primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un inscrito de la lista Robinson

Aunque sigue ocurriendo, que el móvil suene a horas intempestivas o durante la siesta no debería suceder. De hecho, este tipo de prácticas está prohibido por la Ley General de Telecomunicaciones. Tanto es así, que ya se ha impuesto en España la primera multa por spam telefónico: 5.000 euros a una empresa que llamó a un usuario inscrito en la Lista Robinson. Se trata de un hito en la protección del consumidor, cada vez más harto de este tipo de llamadas no deseadas.

Conviene recordar que la Ley General de Telecomunicaciones, actualizada en 2022 y vigente desde el 29 de junio de 2023, prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento, salvo contadas excepciones. La norma es clara: ninguna empresa puede realizar llamadas publicitarias a particulares sin su autorización previa, salvo que el usuario haya dado su consentimiento expreso o haya sido cliente de la empresa en el último año.

El objetivo de la legislación es poner fin a una práctica invasiva que afecta a millones de personas. Desde su entrada en vigor, las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta dos millones de euros, en función del tamaño y volumen de negocio de la empresa infractora.

La multa y el motivo

El caso sancionado se remonta al 27 de julio de 2023, apenas un mes después de la entrada en vigor de la nueva normativa. La empresa Adverbis Spain, una agencia de marketing digital, realizó una llamada comercial no autorizada a un particular inscrito en la Lista Robinson —el registro gratuito que permite excluirse de campañas publicitarias—. La persona afectada presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Como resultado, la AEPD ha impuesto una sanción administrativa de 5.000 euros. La cantidad es reducida por tratarse de una empresa de pequeño tamaño; en otros casos, la multa podría haber sido considerablemente mayor.

Más allá de las llamadas spam, las personas pueden ser víctimas de intentos de fraude mediante llamadas telefónicas, es por esto que es recomendable tener mucho cuidado al recibir llamadas de números desconocidos, especialmente si provienen de otros países (algo que podemos saber identificando su prefijo), y por supuesto, evitar revelar datos personales o incluso decir "sí" en una llamada desconocida.

¿Cómo denunciar?

La AEPD ha habilitado un formulario web específico para denunciar llamadas comerciales no deseadas. Está disponible en su sede electrónica y permite presentar reclamaciones de forma rápida, sencilla y gratuita.

Los pasos son los siguientes:

Acceder a la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Localizar y completar el formulario específico para llamadas comerciales no deseadas.

Presentar la reclamación a través del mismo portal.

No hay ningún coste por presentar una queja. En el caso sancionado, el afectado estaba correctamente inscrito en la Lista Robinson, lo que refuerza la ilegalidad de la llamada recibida.