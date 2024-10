Por qué algunos perros llevan lazos amarillos

Si ves a un perro con un lazo amarillo en el cuello en la correa tiene una explicación. Es una iniciativa que nació en los países nórdicos, como Dinamarca, y que se ha convertido en un movimiento internacinal que está llegando también a España cómo un código para poder tratar a estos animales por la calle.

La idea de Yellow Dog Proyect es que si una mascota lleva un lazo de este color te están pidiendo que no te acerques o al menos que tenga precaución y se pregunte antes. No tiene que ser un perro peligroso, si no que puede haber otras cuestiones como que el animal esté enfermo o que tiene miedo, bien sea porque está en periodo de adaptación tras ser acogido o haber pasado por algún episodio.

El propietario te pide así su colaboración para intente no molestar o no crear una situación incómoda a la mascota, al propietario o al que se acerca.

Los perros con señales amarillas -que se puede usar por tiempo temporal- pueden tener miedo a algún estímulo de la calle, que no se encuentren bien por alguna cirugía o sufran problemas físicos, que estén en entrenamiento de alguna conducta, que sean hembras en celo o que pueden mostrar conductas agresivas.

El número de mascotas que hay actualmente en la provincia de Cádiz se eleva a 347.143, entre perros, gatos, hurones y otro tipo de animales de compañía, en torno a 9.000 más que los registrados a 31 de diciembre de 2023. En concreto, hay identificados un total de 289.602 perros, la mascota preferente entre los gaditanos, seguidos de los gatos, con 55.511 de estos animales en la provincia.

Según datos del Registro Andaluz de Identificación Animal de la Junta de Andalucía, Cádiz es la tercera provincia a nivel andaluz con más perros y gatos por detrás de Málaga y Sevilla. Además, en la provincia hay identificados hasta 1.274 hurones y 756 animales de compañía sin especificar en lo que llevamos de 2024.

Este registro apunta también a que en 2023 se incoaron 195 expedientes sancionadores a dueños de animales de compañía, 138 de ellas por el control de la licencia, seguro y medidas de seguridad -correa o bozal- con perros potencialmente peligrosos. Los otros 57 expedientes fueron en acciones de vigilancia, registro del animal y prevención de maltrato animal en mascotas en general.