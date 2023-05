El polémico mapa que borra a Cádiz y más provincias en Twitter

La estudiante de Erasmus Mariska Den Eelden ha publicado en Twitter una propuesta de Unión Federal para Europa. Según el mapa, en el año 2037 esta Federación contará con 597 millones de habitantes y establecerá su capital en Viena. Tendrá más de 110 regiones y la lengua oficial será el inglés central. La moneda, por el momento, seguirá siendo el euro.

Lo más curioso de este mapa, sin embargo, es la desaparición de muchas provincias, como ha señalado la influencer Miren Jaurne, también conocida como Mimi XXL. La española repostea el tuit afirmando que "no sabe la liada que propone" tras haber hecho zoom en la Península Ibérica.

Den Eelden, que ya no distingue entre España y Portugal, reduce su número total de provincia en la península ibérica a tan solo 11. Por un lado, el país portugués lo divide solo en Lisboa y Porto, que anexiona por completo a Galicia. León y Asturias se unifican en Oviedo y Cantabria, País Vasco y Navarra son absorbidos por Bilbao. Aragón pasa a ser Zaragoza y Cataluña, Barcelona. Mariska Den Eelden parece tomar la parte por el todo, al menos en geografía. Lo mismo ocurre con las Islas Baleares, que adoptan el nombre de Palma. Las Canarias, por su parte, ni siquiera aparecen.

Por otro lado, Madrid se expande sobremanera, conquistando tanto a Cáceres, como a Castilla y León y Castilla La Mancha. Murcia, cuya existencia es objeto de burla en chistes españoles, también aumenta su tamaño. Andalucía, además, se divide en Sevilla y Málaga. Sevilla aglutina Huelva, Cádiz y Córdoba (incluso Badajoz), mientras Málaga incluye a Jaén, Granada y Almería.

Pretty interesting. I like the fact 📍#Vienna is the capital.