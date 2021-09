Una polémica denuncia en redes de Devermut salpica a un pub de Conil

Ocurría el pasado fin de semana. La palabra Devermut copaba la lista de los temas más comentados en Twitter tras la denuncia por parte dos jóvenes de haber sido expulsadas de un bar de Conil por su condición sexual. Tras esta cuenta de Instagram se encuentra un dúo formado por Sara Giménez y Marta Cillán, dos influencers del colectivo LGTBI y que contaron a sus 800.000 seguidores que habían sido expulsadas del pub La Luna "por ser bolleras."

Según aseguraban en sus historias de Instagram, fueron obligadas a abandonar el local "después de besarse y tener a 200 maromos mirando". Explican que avisaron a los porteros del local y que estos les respondieron que "habían bebido mucho" y que incluso habían intentado pegarles.

La pareja mostró en su cuenta toda una serie de vídeos de la noche para dar veracidad a su denuncia.

Un día después, y tras "las difamaciones cometidas por @devermut", el pub emitió un comunicado en sus redes sociales en el que reconocía sentirse "avergonzado por este tipo de clientela, más después de haber visto más de tres horas de grabaciones en las que No ocurre nada de lo que han descrito" y anunciaban que procederían a denunciar.

En el escrito explicaba que la expulsión no fue por ninguna razón discriminatoria, sino que fue debido a que las chicas "no respetaron las medidas de seguridad del covid, molestaron a otros clientes que estaban alrededor y usaron malas formar para dirigirse al personal del local".

Además, dejaron claro su apoyo a la sociedad LGTBI. "Llevamos más de 38 años abiertos y no somos partidarios ni apoyamos ningún tipo de comportamiento ofensivo, no solo hacia nosotros, hacia nadie, independientemente de cual sea su orientación sexual".

Tras la respuesta del pub La Luna provocó que la cuenta en Instagram de Devermut perdiera más de 40.000 seguidores. Además, han sido muchos los que también en redes han criticado la denuncia de la pareja y el uso particular que han hecho de una lucha social tan destacada como es la del colectivo LGTBI.

Devermut responde

Este lunes, Devermut ha vuelto a la carga, desmontando "el montaje" de los vídeos aportados por el local y yendo más allá en su denuncia al indicar que los chicos no sólo las acosaron sino que también las besaron.

El "vídeo real" que muestran en sus historias va acompañado con este texto: "No hemos hablado durante estos días porque, realmente, no nos veíamos con las fuerzas para hacerlo. Están siendo días muy duros para nosotras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Devermut (@devermut)

Lo que nos ha pasado a nosotras es lo que nos ha pasado a todas las mujeres alguna vez: sentir la intimidación, el acoso, o la humillación por parte de hombres en espacios públicos.Llevamos muchos años juntas de trabajo, esfuerzo y dedicación, buscando conseguir un mundo más justo para nosotras, y aunque a veces parece que todo está perdido, siempre hemos intentado dar aliento a las mujeres para no callar cuando somos víctimas de estas situaciones, de la mejor forma que hemos sabido hacer.

No creíamos que tuviéramos que dar explicaciones, pero en este caso no nos queda más remedio.Nosotras hemos tenido la suerte que no muchas tienen, y es que en el conjunto de vídeos publicados, se ve claramente como un hombre nos besa sin nuestro consentimiento, justo en el momento en el que le estábamos pidiendo que nos dejara en paz. Estas imágenes han sido omitidas de todos los vídeos que se han hecho virales.

Esto es importante para mostrar que lo que decimos es cierto, y que lo que cuentan, es mentira. Esto ya está en manos de nuestros abogados, y por ello no haremos más declaraciones al respecto.

Por último, solo dar las gracias a todas esas personas que nos estáis mandando mensajes de apoyo, y que entendéis que cuando una mujer dice que se ha sentido acosada es porque, probablemente, así haya sido. De corazón, os decimos que no sabéis cuánto valoramos todo el cariño que nos estáis dando en estos momentos tan difíciles. Sentir que os tenemos al lado es lo que nos está dando fuerzas".