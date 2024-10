Pisos de bancos en la provincia de Cádiz por menos de 30.000 euros

Las ejecuciones hipotecarias son una de las fórmulas que permiten la salida al mercado inmobiliario de viviendas a un precio muy reducido. Portales dedicados al alquiler y venta de inmuebles, como Idealista, publican cada día los pisos que las entidades bancarias tienen a su diposición en la provincia de Cádiz. En este artículo haremos un repaso por alguno de los que podemos encontrar en la web de Idealista por menos de 30.000 euros.

De Algeciras a Puerto Serrano pasando por Alcalá y Jerez

El más barato de los pisos que aparece en estos momentos en el portal inmobiliario es un bajo de solo 21 metros cuadrados en El Saladillo, Algeciras, con un dormitorio y un baño y del que no se conoce el estado del interior por 6.000 euros. Esta es una de las advertencias que aparece en muchos de los anuncios: que el propietario no ha podido acceder a la vivienda y por tanto el posible comprador no puede saber en qué condiciones está.

En Alcalá de los Gazules encontramos el segundo inmueble más barato: 12.000 euros por un bajo de 34 metros cuadrados con un baño y un dormitorio. Los siguientes anuncios son en Algeciras. Por 15.700 euros se vende un piso de dos habitaciones y 55 metros cuadrados en la barriada de El Saladillo y por 16.000 euros una vivienda unifamiliar de 45 metros cuadrados en la calle Ávila.

En Puerto Serrano aparece el anuncio de un "chalet okupado" de 52 metros cuadrados y dos habitaciones que se vende por 16.600 euros. De nuevo Algeciras sigue copando este listado de viviendas pertenecientes a bancos y entidades financieras. En El Saladillo otra vez un piso de tres habitaciones y 63 metros cuadrados por 17.000 euros y una vivienda independiente por el mismo precio en la calle Logroño.

Pasamos a Jerez de la Frontera, concretamente a la calle Juan Pecador, donde se anuncia un piso de 56 metros cuadrados y dos dormitorios por 17.300 euros. De nuevo volvemos a Algeciras, donde se venden dos pisos por 18.100 euros cada uno: de dos habitaciones y 60 metros cuadrados en El Saladillo y de una habitación y 40 metros cuadrados en la calle Burgos.

El estado de estos inmuebles, a la luz de las imágenes, no parece el mejor además de que, como apuntamos anteriormente, no se puede acceder al interior para conocerlo.

En Puerto Serrano se anuncia "una casa de pueblo" de 152 metros cuadrados por 19.000 euros en una zona rural. Los siguientes anuncios hablan de "chalets" que van de los 19.600 euros a los 20.000 en Algeciras, La Línea y Alcalá de los Gazules.

De nuevo aparecen pisos de bancos en la barriada de El Saladillo, en Algeciras, por 20.300 euros; en la calle Micaela Parada de Jerez, por 21.000 euros, o entre 22.000 y 24.000 euros en Villamartín, El Puerto, Puerto Serrano, Algeciras y Arcos.

A partir de 25.000 euros podemos encontrar un bajo de 40 metros cuadrados en Ubrique y por 26.000 una casa adosada en Torre Alháquime. Más pisos por esta cifra en Algeciras o Jerez y por 27.000 euros en Torre Alháquime, varias zonas de Jerez y Algeciras. El precio sube hasta los 28.000 euros por un piso de dos habitaciones en Villamartín, entre otras opciones, y 29.000 euros en El Puerto también por una vivienda de dos habitaciones y 41 metros cuadrados.

Por 30.000 euros se anuncian en Idealista inmuebles en la barriada de El Saladillo de Algeciras de dos habitaciones y 90 metros cuadrados o en La Línea de tres habitaciones y 82 metros cuadrados.