El Periódico asegura que Cádiz es la peor ciudad de España para vivir, según la IA

Cádiz/En estos tiempos, parece que todo lo que diga la inteligencia artificial es un hecho incontestable. Sin embargo, por muy inteligente que sea, también se puede equivocar. Y, de hecho, lo hace. El Periódico ha publicado una información sobre las que considera las cinco peores ciudades de España para vivir. De una manera muy escueta, y sin aludir con claridad a sus fuentes para darle peso y veracidad a la información, asegura que, según unos estudios, el municipio en donde existe una peor calidad de vida es Cádiz.

Una sentencia que no tiene nada de razón ya que, incluso, se equivoca en algunos de sus argumentos. Los motivos que se señalan en la información, en la que se alude a "unos estudios", es que es una ciudad con altas tasas de desempleo y con problemas de inseguridad y limpieza en algunas zonas".

Ante una cuestión como la alta tasa de desempleo, nada se puede objetar, aunque hay que tener muy claros los desequilibrios que existen en cuanto al desarrollo industrial entre el norte y el sur de España. Incluso, se puede discutir un tema tan subjetivo como el de la limpieza.

Sin embargo, en donde pincha esta información es en que existen problemas de seguridad en algunas zonas. Por suerte, Cádiz, con sus diferencias, no es una ciudad que cuente con barrios usados como guetos para las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Todo lo contrario. Si por algo destaca Cádiz es por ser una ciudad tranquila por la que se puede pasear por todas sus calles sin miedo, algo que no se puede decir de algunas grandes urbes.

Tras Cádiz, en esta clasificación ficticia se sitúan Elche "por su alta contaminación ambiental y la baja calidad de vida en algunos barrios", Huelva "por ser una ciudad con una alta tasa de desempleo, baja calidad de vida y con problemas de seguridad", Algeciras por su "alta tasa de criminalidad, la presencia de narcotráfico y por ser una ciudad poco atractiva y Linares por "una alta tasa de desempleo y con poca oferta cultural y educativa".

Esta publicación de El Periódico ha provocado un gran rechazo en las propias redes sociales de este medio de comunicación debido a que los argumentos ofrecidos por los supuestos estudios se caen por su propio peso al considerar a Cádiz como la peor ciudad para vivir. "Me parece increíble que diga que, sobre todo, Cádiz y Huelva son ciudades inseguras y no recomendadas para vivir. ¿Me quieren decir, por favor, cómo es Cataluña en general y, sobre todo, Barcelona?", escribe uno de los usuarios en Facebook. "Yo me iba a Cádiz con los ojos cerrados, estos no tienen ni idea de lo que hablan", dice otro internauta. Y así hasta llegar a los cerca de 150 comentarios que tiene esta publicación, lo que demuestra que a la inteligencia artificial (o a quien le hace caso) le queda mucho por aprender para ser inteligente.