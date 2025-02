Paz Padilla confiesa en 'El Hormiguero' que quiere ir al programa de Broncano: "No hay manera"

Paz Padilla es una mujer sin filtros y sin complejos, puede ser como un huracán que arrasa cuando llega y eso es lo que se vivió anoche en el programa de El Hormiguero. Pablo Motos la presentó como una show woman y fue la definición más exacta de lo que supone tener a la gaditana en un plató y más cuando va de invitada, hay lugar para que todo pueda pasar, algo que sin duda, pone frenético al presentador del programa que le gusta tenerlo todo medido al milímetro.

La rivalidad entre Pablo Motos y David Broncano es más que conocida después de que el presentador de La Revuelta revelase que el programa de Antena 3 no deja que los invitados visiten primero el programa de RTVE antes que el de Motos. La entrevista de Paz Padilla tuvo una agradable sorpresa y es que su hija Anna Ferrer estuvo un rato charlando con Pablo Motos. Fue la propia Paz la que invitó a su hija a que contara la anécdota que vivió con David Broncano en El Hormiguero.

"¿Qué quieres, que no me inviten nunca, no?", vaticinaba Anna Ferrer dando a entender que lo que iba a contar no iba a ser del agrado de Pablo Motos. El presentador ha querido que la hija de Paz Padilla relatase su anécdota y allá que se ha lanzado. "Te lo voy a contar. ¿Sabes quién vino invitado? Que yo creo que es la única vez que va a venir en su vida. Broncano", explicaba Ferrer refiriéndose al momento en el que el presentador de La Revuelta visitó el programa de Pablo Motos en 2018.

Pablo Motos se ha mostrado sorprendido y ha exclamado: "Ah, o sea que viniste a ver a Broncano a ‘El Hormiguero'". Anna Ferrer se ha visto entre la espada y la pared y ha reconocido que sí, que para ella la entrevista con el de Jaén era muy especial y por eso quiso estar presente en el programa de Antena 3.

Después de este momento, Paz Padilla ha visto la puerta abierta para sincerarse con Pablo Motos y con toda la audiencia acerca de lo que piensa de Broncano. "¿Cuántas veces le has dicho a Broncano que yo quiero ir a su programa?", le decía la madre a la hija, a lo que ella respondía con un "no te ha llevado". Motos ha querido ironizar con este momento y ha sorprendido con un "no te preocupes que mañana te llama", reforzando la idea de la rivalidad entre los dos programas de prime time.

Paz Padilla no cree en los políticos después de la DANA

La gaditana ha hecho un repaso de lo que ha vivido en los últimos meses de su vida. Ha recordado a su hermano que murió hace cuatro meses y también ha querido ponerse seria cuando ha hablado de la gestión que se ha hecho por la clase política con la DANA que sufrió Valencia en 2024. Sus ganas de ayudar a las personas desamparadas en una situación tan dramática la llevaron a acudir al punto cero para poner sus manos a disposición de los más necesitados, "llegué el cuarto día y allí no había nadie", relata la humorista.

"Vivimos momentos muy duros y muy tristes, lo que sentía sobre todo era una impotencia tremenda, todos me contaban sus historias. He pasado también mucho miedo, yo no estaba preparada para ver una catástrofe así en España, y pienso que si me pasa a mí voy a estar igual de desprotegida. No creo ya en la política, no tienen ni vocación ni humanidad, me he borrado", concluyó Paz Padilla más seria que nunca y es que para hablar de esta tragedia, la cómica aparta el humor y habla con el corazón en un puño.

Se desata la locura en la cocina con Paz Padilla

La sección de David de Jorge fue una verdadera locura para el colaborador y el presentador del programa y es que Paz Padilla revoloteaba a sus anchas haciendo lo que quería. Darle alas a la humorista, nunca se sabe por donde puede salir y es que en este caso, la cosa acabó con la gaditana entre el público huyendo del colaborador que la perseguía con un porrón de cerveza sin alcohol mientas se la vertía a Paz Padilla por la ropa y el pelo.

Después de intentar esconderse entre el público y uno de los cámaras, finalmente Paz Padilla consigue llevarse el porrón y es el colaborador el que tiene que escapar de las garras de la gaditana para no acabar empapado en cerveza. Pablo Motos se ha quedado atónito ante esta escena y es que reclamaba la atención de su invitada para poder finalizar el programa. "Paz, por favor. Tenemos que despedir el programa", suplicaba Pablo Motos.